Sarrió Papelera de Almazán invertirá 3,5 millones de euros en un plan de modernización y consolidación de su factoría en la villa. La planta vuelve a llamarse Sarrió tras decidirlo así su propietaria, la sociedad Arpafino que la adquirió al cien por cien a sus anteriores dueños, Reno de Medici.

Se trata de un «plan importante de desarrollo» que se materializará en dos o tres años, según avanzó Sergio Aragón Peña, consejero delegado. El proyecto prevé mejoras de diversos aspectos de la maquinaria, con el objetivo de ganar capacidad de producción, un «cambio tecnológico que llevará varios años y se acometerá en distintas fases», explicó el directivo.

Santo y seña de la actividad industrial en Almazán desde hace décadas, la factoría se dedica a la fabricación de cartoncillo en distintos gramajes y está especializada en hacer este producto a partir de material reciclable.

El citado plan de desarrollo no afectará a la extensión de las instalaciones que continuará siendo la misma, ya que «tal y como está es suficiente». Así, no será una ampliación de las instalaciones aunque la previsión es que sí se requiera obra civil.

La inversión permitirá aumentar la zona de corte y acabado, lo que busca una mejora del proceso productivo y un aumento de la calidad del producto. «El coste de la producción por tonelada se reducirá y el objetivo es que obtengamos una mayor capacidad de producción», dijo el empresario.

La factoría tiene ahora una capacidad productiva de 40.000 toneladas al año y quiere «seguir siendo referente y socio privilegiado para sus clientes». Sarrió cerró el año con una facturación de en torno a 23 millones de euros. «Cifra dentro del orden en que nos movemos», apuntó Aragón, que apostó por «seguir creciendo». En su opinión, en el presente ejercicio «parece que hay una recuperación del mercado», algo importante para la empresa, teniendo en cuenta que es «muy dependiente del consumo».

La fábrica hace cartoncillo para envases y sus clientes son grandes empaquetadoras que sirven a marcas de todo tipo. Los productos de estas marcas (tarros, botes, bolsas...) van en cajas cuyo cartón se ha elaborado en Almazán.

Numancia en el nombre

El producto estándar tiene el emblemático nombre de Numancia, está fabricado a partir de materiales fibrosos reciclados y se utilizan en sectores tan diversos como el alimentario, el cosmético y el gráfico. Una de sus principales ventajas es que «facilita una optima impresión del producto».

En función del uso al que se destine el cartón, se puede obtener en tres calidades distintas las cuales se diferencian en el reverso del producto.

Las instalaciones de Sarrió están ubicadas en el polígono de la villa, una planta de producción «muy estable y de calidad que cuenta con la solidez de la veteranía, sin perder de vista las innovaciones y mejoras que se han ido introduciendo a lo largo de los años», a las que se suman las planificadas en estos momentos.

La fábrica tiene 94 empleados, 90 en la planta y cuatro en las instalaciones de Sarrió en Barcelona, donde tiene su sede Arpafino. La previsión es que la plantilla pueda aumentar en unas 15 personas cuando concluya este plan de modernización.

El principal mercado de Sarrió está en la península, tanto en España como en Portugal.En el exterior, vende su producción a diversos países, sobre todo en Polonia, Alemania y Francia. Así y con todo, su mayor interés es moverse en mercados cercanos por una cuestión de estrategia: «Nuestro producto es una mercancía que tiene un coste elevado de transporte, por lo que el objetivo es incidir más en el mercado interno y en puntos próximos», indicaron las citadas fuentes. Cartón fabricado en Almazán tiene como destino Cataluña, Valencia, Madrid, Galicia y toda la zona norte.

Las instalaciones han recibido recientemente la visita de técnicos del Ministerio de Industria, de Madrid, para valorar in situ el proyecto de Sarrió, según indicaron las citadas fuentes. El proyecto ha sido también trasladado a la Junta.