Sanidad ampliará en dos días las consultas de Pediatría en Ólvega y Ágreda

La Gerencia de Sanidad de la Junta de Castilla y León incrementará en uno o dos días las consultas de Pediatría en los centros de salud de Ólvega y Ágreda, según confirmó ayer el gerente de Atención de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado.

Después de la reunión que se celebró ayer en Ólvega con los padres afectados, la Junta de Castilla y León ha decidido tomar dos actuaciones concretas. La más inmediata es la de estudiar y reordenar las agendas de los facultativos para adecuar mejor los huecos de las citas médicas a las demandas de los pacientes y, en segundo término, se va a iniciar el procedimiento administrativo para incrementar el número de días de consultas tanto en Ólvega como en Ágreda, con el objetivo de que el pediatra pase visita todos los días de la semana en ambos centros. Ahora solo se ofrece un servicio de consulta de tres días a la semana y solo de tres horas. El objetivo es que pueda estar de lunes a viernes. Los padres olvegueños solicitaron una consulta de Pediatría diaria y con una jornada completa, pero ven con buenos ojos que se amplíe la consulta en días de la semana, porque ello les va a permitir tener al especialista a diario en los centros, según explicaron ayer fuentes de los padres.

La primera de las soluciones se pondrá en marcha la próxima semana, explicó Delgado, quien reconoció que sí se han producido problemas porque no se han dado citas o bien se han producido esperas más largas. La reorganización de las agendas de los facultativos permitirá cerrar con mayor precisión las citas con los pacientes.

Sin embargo, la ampliación de los días de consulta llevará más tiempo y la solución se espera en este primer cuatrimestre de este año. Si bien los usuarios de Ágreda no se han dirigido a la Gerencia para reivindicar una ampliación del servicio de consultas, la Gerencia ha decidido aplicar las mismas medidas en los dos centros «porque tienen los mismos problemas y eso nos permite racionalizar los recursos», puntualizó el responsable. En este sentido aclaró que con los recursos humanos que se dispone ahora se puede atender el servicio, «pero si se amplía el número de días de consulta, el pediatra va a tener menos presión asistencial y, por lo tanto, el servicio será mejor». Para atender el incremento de días de consultas es muy probable que se incremente la plantilla de pediatras porque con la actual no se puede hacer frente a la nueva situación y no se va a reducir las consultas en otras áreas de salud que se encuentran en la actualidad en regresión de población.

Enrique Delgado consideró que Ólvega es una de las localidades de la provincia que sí necesita un incremento del servicio por el número de población joven residente y por lo tanto también la infantil, con 560 niños con tarjeta sanitaria que dependen del centro, mientras que otros 480 están adscritos al de Ágreda.

Los padres olvegueños iniciaron hace 15 días una campaña de recogida de firmas, tanto presenciales como a través de internet, que alcanzan ya las 3.000, para solicitar una ampliación de las consultas de Pediatría. Una protesta que se reforzó con una concentración silenciosa el pasado fin de semana ante las puertas del centro de salud.

Los afectados apelaron al artículo 43 de la Constitución Española, en el que se establece el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de la salud todos los ciudadanos, a la vez que obliga a los poderes públicos la provisión de medidas y la fijación de las prestaciones y servicios necesarios para organizar y tutelar la salud pública.