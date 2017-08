San Leonardo debate en pleno la petición de Ranz

El abogado memorialista Eduardo Ranz vuelve a la carga contra el Ayuntamiento soriano de San Leonardo de Yagüe y ha iniciado un nuevo litigio judicial que ya anunció en junio cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia desestimó su recurso contra la sentencia del Juzgado de Soria que tiraba por tierra sus pretensiones de eliminar del nombre del pueblo el apellido ‘de Yagüe’, militar franquista.

Ranz ha presentado una nueva petición ante el Ayuntamiento soriano, ahora en nombre de la Asociación Memorialista Ranz Orosas (AMRO), con los mismos argumentos que la que remitió hace año y medio, pero entonces en su nombre. El abogado reclama al Consistorio que modifique el nombre del pueblo y elabore un catálogo de vestigios franquistas porque las referencias al militar vulnera la Ley de la Memoria Histórica. El pleno del Ayuntamiento de la próxima semana tomará una decisión sobre la nueva petición.

El Ayuntamiento no tiene un plazo para contestar, pero todo hace pensar que Eduardo Ranz, tras ejercer su Derecho de Petición, interpondrá una nueva demanda ante el Juzgado contra el Consistorio pinariego, al considerar que vulnera la Ley de la Memoria Histórica al mantener referencias del general Yagüe.

Hasta ahora, el Ayuntamiento pinariego se ha negado a la petición de Ranz y dos sentencias judiciales avalan los argumentos del Ayuntamiento para mantener en el nombre del pueblo la referencia del militar franquista.

El abogado memorialista Eduardo Ranz presentó el pasado 20 de junio la nueva petición al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe para que retire el apellido del general franquista.

El trámite lo formalizó en Madrid a nombre de la Asociación Memorialista Ranz Orosas (AMRO) que preside Macarena Orosas Hidalgo. Desde entonces el Ayuntamiento no ha contestado y como en anteriores ocasiones adoptará un acuerdo plenario en el que la corporación tomará una decisión, bien si contestan o no y si lo hacen en qué términos. Este pleno se celebrará el próximo 30 de agosto. El alcalde, Jesús Elvira, indicó que durante el verano el Ayuntamiento no se ha reunido con motivo de las fiestas y otras actividades veraniegas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria desestimó la demanda de Ranz y permitió al Ayuntamiento mantener el apellido. Una sentencia que fue ratificada por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Ambas sentencias no reconocieron al abogado, con domicilio en Madrid, como una persona legítima para solicitar al Ayuntamiento de San Leonardo el cambio del nombre del pueblo. Ranz El Juzgado de lo Contencioso dictó que Eduardo Ranz carece de legitimación «activa», es decir, no acredita un interés legítimo que fundamente sus peticiones. Para el juez, la legitimación para participar en la vida de un municipio se encuentra recogida en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y por tanto «queda limitada a los vecinos que tienen derecho de sufragio activo en las elecciones municipales», según la sentencia. Con este argumento judicial, la petición realizada por Eduardo Ranz no tiene cabida porque no está censado en el municipio soriano.

La reciente sentencia del TSJ se reafirmó en este razonamiento jurídico y por ello no entró a valorar el fondo de la demanda con la que Ranz llevó a los tribunales al Ayuntamiento de San Leonardo.

El Ayuntamiento, ante la petición del abogado, celebró un pleno y de forma unánime decidió no modificar el nombre del pueblo y además ensalzó el papel de benefactor que había tenido Juan Yagüe con su localidad natal, gracias al que fue posible la construcción de viviendas, la canalización de agua potable y el impulso de una cooperativa de madera que fue el germen empresarial de la localidad.

En el proceso judicial se personaron la Fundación Yagüe y la Fundación Franco. Juan Yagüe Blanco nació en San Leonardo en 1891 y falleció en Burgos en 1952. Desde ese año el pueblo de San Leonardo incorporó a su nombre el apellido de su vecino, a través de una orden del Gobierno, en la que se indicaba que se aceptaba la modificación por aclamación de los vecinos.