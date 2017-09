Saiona inicia la conquista del mercado quesero

La cooperativa Saiona toma fuerza en su fábrica de quesos en Ólvega. La empresa ha construido «la mejor» planta tecnológica y «la de mayor capacidad» de España para consolidarse en la producción y transformación del queso de barra y conquistar el mercado quesero. La firma ha incorporado ya a la mitad de la plantilla total, 45 de los 85 previstos, que se completará a finales de este mes, según explicó el director de la planta, Óscar Blanco.

Saiona comenzó a fabricar quesos el pasado 18 de julio. En los dos primeros meses de trabajo la empresa láctea ha alcanzado el 25% de la producción para la que tiene capacidad la nueva planta cuando se encuentre a pleno rendimiento, que permitirá el tratamiento diario de 425.000 litros de leche diarios que se transformarán en 60.000 kilos de queso. En las últimas semanas, la producción ha sido desigual, y se ha alcanzado el 25% de media de los 60.000 kilos, capacidad total de la que dispone las planta.

El objetivo a corto plazo es terminar con los ajustes en el proceso de fabricación del queso y crecer paulatinamente «en función del mercado», explica Blanco, hasta lograr alcanzar toda la capacidad productiva de la planta, dependiendo del mercado.

La planta de Saiona está especializada en la producción de queso de barra de la que ha comenzado a fabricar en las variedades de Edam, Gouda, Havarti, en sus versiones light y sin lactosa, y mezclas en diversos porcentajes, y de cabra y oveja. Han lanzado todas al mercado a excepción de las que corresponden a cabra y oveja.

Saiona también ha arrancado con los procesos de transformación del producto para atender a la demanda de los clientes, para lo que se encuentra altamente dotada tecnológicamente. De esta manera ofrece la posibilidad de terminar el queso en lonchas, rallado, laminitas y en taquitos, todo ello envasado. La fábrica, ubicada en el polígono industrial Emiliano Revilla, dispone de seis máquinas, con la posibilidad de poder duplicar la producción de una gama de productos con el espacio suficiente para poder instalar otras seis máquinas para el mismo proceso.

La empresa ha realizado una inversión de 22 millones de euros en la fábrica de Ólvega, donde dispone de 28.000 metros cuadrados, de los que 12.000 metros cuadrados, construidos. Blanco aclaró que todavía no ha concluido toda la inversión, aunque sí se ha realizado la mayor parte de la misma, a falta de algunos flecos.

La Junta de Castilla y León ha respaldado este proyecto industrial con una subvención de 6,2 millones de euros, además del apoyo del programa de formación a los nuevos empleados que formarán la plantilla, así como la Cámara de Comercio ha sido la encargada de tutelar, con sus programas de empleo, los cursos que ha necesitado la nueva industria. Blanco puntualiza que para incorporar a los nuevos trabajadores se ha tenido en cuenta a los desempleados locales y también de la zona.

Las barras de queso que elaborará Saiona se comercializarán en grandes superficies y entre distribuidores de gran volumen, con marca propia y también con marca blanca. El mercado español es el primer objetivo comercial de esta firma que nace también con la pretensión de exportar al extranjero, aunque todavía no se han definido los países a los que se quiere llegar.

El director de la planta explicó que la actividad cuenta con un importante espacio para crecer, primero, en el mercado español, donde en la actualidad se importan 300.000 toneladas de este tipo de queso, fundamentalmente desde Francia y Alemania. La fábrica olvegueña cubrirá el 10% del volumen del producto que se exporta, «por lo que hay mercado suficiente», explica Blanco, para crecer en territorio español.

La industria láctea completará la fabricación del queso de barra con otros productos elaborados como los fundidos y las cremas de queso, pero primero se completará toda la fabricación de queso de barra.

Saiona tiene en mente completar la producción de queso con la de mantequilla, para lo que no hay fecha. Dentro de este producto no se contempla la fabricación dentro del paraguas de Denominación de Origen de la mantequilla soriana. «No nos lo hemos planteado», expone el director de la planta.

En cuanto a la parte técnica, las instalaciones de Saiona se completará con la instalación de una torre de secado, para lo que no hay fecha porque el objetivo es consolidar la elaboración de la fabricación del queso de barra y también coger el ritmo del proceso de producción.