Rey invita al PP a vigilar el transfuguismo en El Burgo

El presidente de la Diputación, Luis Rey, invitó ayer al Grupo Popular de la Diputación a aplicar el Pacto Antitransfuguismo en aquellas instituciones en las que gobiernan y no hacerlo solo en las que no gobiernan, «como lo quieren hacer en la Diputación con la única intencionalidad política de perjudicar a la institución», puntualizó.

El presidente se refirió concretamente a la situación que se ha generado en los ayuntamientos de El Burgo de Osma, Almazán y San Leonardo con la salida de sus alcaldes y concejales del PP para ser no adscritos. Argumentó que «si el PP me acusa de tránsfuga en la Diputación, también lo será el alcalde de El Burgo de Osma», significó Rey, quien agregó que «tendrá que explicar por qué sigue manteniendo a Elías Alonso como teniente alcalde».

Rey evidenció las contradicciones que traslada el PP con «una situación que han generado ellos y, ahora. los problemas internos que no han sabido solucionar los quieren trasladar al Gobierno de la Diputación». Por ese motivo solicitó al portavoz del PP, Jesús Peregrina, que «no engañen a los ciudadanos invocando el pacto antitransfuguismo solo allí donde no gobiernan y no lo hagan donde no les interesa».

El presidente socialista volvió a insistir en que este problema en el seno de la corporación provincial no lo ha generado el equipo de Gobierno y los únicos responsables de la situación son los populares sorianos «por sus intereses de poder, de los que no nos pueden hacer partícipes a los demás». Recordó una vez más que el PSOE gobierna en minoría desde el inicio de la legislatura y desde entonces «no he necesitado a ninguno de los 11 diputados que tenía el PP para hacer frente a la gestión». Agregó que desde que el PSOE tomó las riendas de la Diputación, la institución tiene un aire nuevo gracias a la nuevas vías de financiación que se han abierto.

Aunque Rey desea que el problema del PP no se instale en la Diputación, los populares no están dispuestos a dejar pasar ni una. Ayer el portavoz del grupo, Jesús Peregrina, no dejó entrar en la junta de portavoces, preparatoria del pleno de hoy, ni a José Antonio de Miguel, ni a Ascensión Pérez, los dos diputados no adscritos. Alegó que no eran portavoces de ningún grupo político y por ello ninguno de los dos accedió al encuentro que se celebró únicamente entre el presidente y Peregrina. De Miguel es habitual en estas juntas de portavoces a las que asistió en calidad de portavoz de Ciudadanos al inicio de la legislatura y tras su expulsión del partido lo hizo como diputado no adscrito y tanto el PSOE como el PP se lo permitieron. Ahora tras la negativa de los populares, en Diputación se buscará una nueva fórmula para celebrar las reuniones de las juntas de portavoces para dar cabida a los no adscritos. Reuniones a las que quiere asistir también Ascensión Pérez, anterior portavoz del PP en la Diputación, y que ha dimitido de la presidencia de la Comisión de Vigilancia y la Contratación que le otorgó el PSOE al PP en esta legislatura.

El pleno ordinario de la Diputación debate hoy para su aprobación varios puntos que implican una reordenación interna del funcionamiento en la Diputación a raíz de la salida de seis diputados del PP que pasan a ser no adscritos. La corporación tiene que dictaminar sobre la nueva composición del grupo del PP y la designación del portavoz, el paso de seis de los 11 diputados del PP a no adscritos y la nueva composición de las comisiones informativas. La propuesta que presentará el equipo de Gobierno, que cuenta con el visto bueno de los ocho no adscritos, supone incrementar el número de miembros de las comisiones de diez a doce.

Esto significará un incremento del gasto por asistencia de diputados de 331,24 euros por comisión. Los diputados perciben una indemnización de 138,95 euros por comisión a la que se suma una partida de 26,67 euros de dieta por cada asistencia y de forma diaria. A estas cantidades habrá que sumar el gasto por kilometraje que justifiquen los dos diputados de más que se suman ahora a las comisiones informativas de 12 miembros.

Sin embargo, los cambios introducen también un ahorro de 14.394,81 euros que es el sueldo que percibe el auxiliar eventual de libre designación que tenía el PP, con una jornada del 70%, que se eliminará con toda seguridad a partir de ahora.