Rey desvela que Angulo le ofreció los votos del PP para gobernar

El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, desveló ayer en el pleno ordinario que la presidenta del PP soriano, Marimar Angulo, le ofreció un pacto para garantizar la gobernabilidad con el respaldo de sus cinco diputados que han quedado en el grupo tras la salida de los seis críticos. El presidente socialista, que gobierna en minoría, especificó que este ofrecimiento se realizó en el transcurso de una conversación durante los días anteriores a la celebración del pleno.

Una propuesta a la que el portavoz de la oposición, Jesús Peregrina, se refirió, en su intervención plenaria, como «pacto de estabilidad» y que admitió posteriormente, en una comparecencia ante los medios. En este sentido precisó que el ofrecimiento se hizo con el objetivo de alcanzar acuerdos entre PP y PSOE en la Diputación «para sacar adelante proyectos» y dentro del marco del contenido del Pacto Antitransfuguismo «para evitar comportamientos poco éticos».

Rey dio a conocer esta maniobra al responder a Peregrina, en una intervención plenaria, en la que mostró su enojo porque el popular le acusó directamente de «tirar de chequera para comprar seis votos prostituidos», en relación a los diputados del PP que han dejado el partido y que pasan a ser no adscritos. Peregrina, además, consideró desleales las negociaciones que mantuvo con Rey, en los días previos al pleno, para la formación de la representación en las comisiones y le acusó de «cambiar cromos», utilizando la dedicación parcial que tenía el diputado del PP Fidel Soria.

El portavoz popular intuyó que al final el PSOE se decantó por incrementar el número de miembros en las comisiones de diez a doce para «mantener el estatus económico» de Soria que se quedaba sin un sueldo, aprobado para el grupo del PP y del que ayer renunciaron los populares, «por ética», aunque lo habían solicitado para Ana Borobia, dijo Peregrina. Ahora se quedarán con el puesto de auxiliar eventual, también tenían, que necesitan para el trabajo administrativo.

El presidente defendió que no necesita los votos del PP para gobernar la Diputación, gestión que capitanea en minoría desde el inicio de la legislatura, gracias al pacto de investidura con José Antonio de Miguel y Raúl Lozano. Rey amenazó a Peregrina con llevarle a los tribunales sino rectificaba sus acusaciones, que calificó de falsas y ofensivas. Negó haber establecido ningún acuerdo o pacto con los seis diputados no adscritos que acaban de darse de baja en PP y expuso que «no nos interesa modificar la gobernabilidad».

En este sentido defendió la gestión política del equipo de Gobierno por intentar buscar soluciones a una situación que se ha generado en la corporación de la Diputación, «por sus disputas políticas», en referencia al PP, y manifestó que «el PSOE no tiene nada que ver en un problema que tiene la dirección del PP en Soria». A su vez pidió a los populares que «no utilicen al PSOE para lavar sus problemas» e indicó que «con esto nos han dejado claro que no tienen nada de credibilidad» y apuntó que «lo que les pase a ustedes (por el PP) nos la trae al pairo».

Peregrina le pidió disculpas en el pleno, pero volvió a reproducir estas acusaciones en una rueda de prensa posterior a la sesión, en la que volvió a solicitar perdón a Rey si se había ofendido, pero creyó que no son tan graves como tener repercusiones en los tribunales.

El enfrentamiento se produjo en la recta final del debate en de la corporación para aprobar la modificación de los miembros de las comisiones informativas que van pasar de 10 a 12. Los populares se quedan solos votando en contra y salió adelante con los votos a favor del PSOE y los ocho no adscritos. Peregrina aseguró que con este reparto «se ninguneaba» al partido de la oposición y salían beneficiados PSOE, con seis miembros, y los no adscritos con cuatro miembros.

La corporación provincial celebró ayer uno de los plenos más largos y tensos de esta legislatura en los que los protagonistas fueron los diputados del PP, tanto los que se quedaron, que estrenaron portavoz y cambio de sillones, como los seis críticos que salieron que desde ayer son diputados no adscritos.

La sesión despertó un gran interés. El espacio reservado al público se llenó, sobre todo con miembros del comité ejecutivo del PP de Soria. Alguno de ellos aprovechó su presencia para acusar a los críticos de «tránsfugas».

El debate, en el que se incorporó Ascensión Pérez, como portavoz de sus compañeros, dejó en evidencia la desestructuración que sufre el PP en Soria por las alusiones que se intercambiaron Ascensión Pérez y Jesús Peregrina. La alcaldesa de Almarza y anterior portavoz popular, le espetó a su ex-compañero que «ya está usted ahí, después de dos años, aunque me parece que va a ser una victoria pírrica» y dejó en evidencia la situación en la que se ha quedado el PP, con solo cinco diputados. Peregrina no se quedó atrás. Acusó a sus excompañeros de «tránsfugas» y les pidió que devolviesen las actas de diputados para facilitar la entrada de otros representantes del partido «para trabajar por la provincia, no antepongan sus intereses personales». Agregó que en este escenario «todos sus actores se han visto retratados con sus egos y con sus miserias».