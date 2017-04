Rey cierra 2016 con deuda cero y un ahorro de 16 millones de euros

Luis Rey cerró el ejercicio presupuestario de 2016 de la Diputación Provincial de Soria con deuda cero y un ahorro neto de más de 16 millones de euros, pero con un grado de ejecución en torno al 64% que se comprometió a mejorar con las cuentas de este año.

Las inversiones y los gastos reconocidos se elevaron a 16 millones y una cantidad similar se empleó en el capítulo de personal, con un nivel de ingresos de 50 millones de euros.

El presidente de la Diputación, Luis Rey, que defendió ayer en el pleno la liquidación presupuestaria reconoció que el grado de ejecución de las cuentas no es el deseado y espera mejorarlo en años posteriores, por encima del 70%, así como consideró que la cifra de remanentes de tesorería es más elevada «de lo deseada». No obstante, Rey dio a conocer algunas de las razones que ha dado un bajo grado de ejecución. En primer lugar, se abonó la paga extraordinaria a los empleados municipales que se les debía hace años. En segundo término, a lo largo del año pasado no se ha habido aportaciones de crédito, «porque cuando se amortiza crédito aumenta la ejecución» y la tercera de las razones está relacionada con el modelo de gestión en la licitación de las obras del Plan Provincial. A lo largo de este año se ha permitido a los ayuntamientos realizarlas directamente y por ello ha habido más retrasos.

En este último apartado, Rey admitió que ha faltado agilidad en las licitaciones «y eso nos corresponde a todos mejorarlos, a la Diputación y también a los ayuntamientos».

Rey tampoco se mostró satisfecho con la cantidad económica de los remanentes de tesorería correspondientes al año pasado y calificó el resultado como algo excepcional «porque doblamos la cifra de incorporación de remanentes de otros años». La partida de remanentes se eleva a 21,2 millones de euros, de los que 13 millones están comprometidos para financiar los gastos de proyectos pendientes del ejercicio pasado y para los que ayer el pleno ya aprobó el primer expediente de modificación de créditos de 2017, con el fin de incorporar los remanentes de crédito con obras pendientes de 2016. Por este motivo, Rey espera que la ejecución presupuestaria sea más elevada este año. Al final, la Diputación dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 9,5 millones de euros para asignarlos a nuevos proyectos en carreteras, empleo y programas para ayuntamientos.

La portavoz del PP, Ascensión Pérez, criticó al equipo de Gobierno de «poco eficiente» por su bajo grado de ejecución y también por contar con abultado remanente que «ustedes nos criticaban cuando gobernábamos», puntualizó. Por su parte, José Antonio de Miguel expuso una reflexión para este año con el fin de agilizar la ejecución dentro de los Planes Provinciales y se refirió a los 13 millones de euros en obras que no se han liquidado el año pasado y ahora pasan al ejercicio de 2017.