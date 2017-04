Rey avanza con la tramitación para licitar el CUS y destinarlo a apartamentos turísticos

El presidente de la Diputación, Luis Rey, sigue adelante con la tramitación administrativa para sacar a subasta el viejo Colegio Universitario (CUS) y destinarlo a uso hostelero.

Rey explicó ayer que se ha comenzado a trabajar en la elaboración del pliego, que regirá las condiciones económicas y administrativas, «dentro de la línea que tenemos», es decir, para adjudicarlo a una empresa que lo transforme en apartamentos turísticos. Esta es la propuesta recogida en el estudio de viabilidad que más convence al equipo de Gobierno, de las planteadas en el estudio de viabilidad que incluía también la construcción de una hotel de cinco estrellas o de cuatro estrellas.

No obstante, Rey mantendrá una reunión con la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) para conocer posibles alternativas de los hosteleros al uso del edificio. Hasta la fecha no se ha hecho llegar ninguna a la Diputación, según explicó Rey.

El presidente marcó el final del primer trimestre del año para recoger alternativas de la hostelería soriana, que no supusieran un gasto a las arcas de la Diputación Provincial. Asohtur ha pulsado a universidades privadas que estuviesen interesadas en implantar estudios en Soria, dado que el edificio albergó hace décadas los estudios universitarios sorianos. Fuentes de la agrupación explicaron ayer que no seguían trabajando en esta línea y que no contaban con novedades para trasladar a la Diputación.

Los hosteleros no están de acuerdo con la decisión de Diputación de destinar el CUS a uso para un negocio de hostelería, sin sondear otras posibilidades. Por su parte, Rey siempre se ha mostrado abierto a analizar cualquier propuesta, pero es contrario a retrasar la búsqueda de soluciones para el edificio, cuyo deterioro es evidente.

Por último, Rey valoró la elevada ocupación en la hostelería soriana para los días de Semana Santa, «lo que indica que seguimos por la buena senda», a la vez que esperó que la apuesta de Numancia 2017 tenga un efecto favorable en la atracción del turismo.