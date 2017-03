Rey acusa a Asohtur de "manchar" el proceso de licitación del CUS

El presidente de la Diputación, Luis Rey, manifestó ayer que la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) trata de «manchar» el proceso de licitación del antiguo Colegio Universitario (CUS) «porque no quiere que se destine a uso hostelero». En este sentido agregó que «se pueden compartir muchas cosas del estudio de viabilidad que se ha realizado, pero lo que no comparte Asohtur es el uso sea hostelero».

La decisión de la Diputación, propietaria del viejo inmueble ubicado en el corazón de la ciudad, de destinarlo a un uso hostelero ha abierto un frente con la hostelería de la ciudad que no entiende por qué se decidido este uso y no se han valorado otros y se encargó un estudio de viabilidad ya dirigido a valorar las posibilidades del uso hostelero.

De las posibilidades que ha ofrecido el estudio, desde la Diputación se ven con buenos ojos la ubicación de apartamentos turísticos y, a priori, se descarta la construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas. Los hosteleros consideran que las cifras de ocupación que marca el citado informe no se ajustan a la realidad y están sobredimensionadas con lo que el sector aprecia en la actualidad. En este sentido, Rey insistió en que los hosteleros no quieren los apartamentos turísticos en el CUS, «pero la viabilidad nos la dará cuando entren las empresas en la licitación», agregó, a la vez que puntualizó que «si al final no se presenta nadie entonces podremos determinar que el estudio está mal hecho».

Rey dejó claro que la actualidad, la Diputación otorga total credibilidad al informe económico y de viabilidad que elaboró una empresa especializada del sector.

Asohtur ha iniciado la búsqueda de propuestas que puedan permitir designar otro uso a la inmueble que se encuentra en un estado de grave deterioro, como así lo han comprobado los miembros de la asociación, que han realizado un recorrido por el interior del inmueble. La agrupación se ha dirigido a la actividad educativa y ha sondeado los intereses de universidades privadas que pueden estar interesadas en ubicarse en Soria, de esta manera, el edificio recuperaría su actividad académica.

El presidente de la Diputación está abierto a estudiar cualquier propuesta que no implique una inversión por parte de la administración y desconfía que la Junta de Castilla y León pueda estar interesada en recuperar este inmueble, porque ya hubo iniciativas en este sentido hace una década que no prosperaron. Además ha otorgado un plazo hasta finales de marzo para conocer otras posibilidades y si no tiene nada encima de la mesa entonces sacará la licitación para concesionar el edificio a una empresa que esté interesada en rehabilitarlo para construir los apartamentos turísticos.