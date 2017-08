La residencia de Sor María de Jesús será un centro intergeneracional

El destino de la antigua residencia de Sor María de Jesús, de Ágreda, está ya definido. Será finalmente un centro intergeneracional, algo en lo que coinciden la Diputación y el Ayuntamiento y a lo que se encargará de poner cifras un estudio ya encargado. A falta de que el proyecto se defina, el centro estará dirigido a todos los sectores de la población. «La apuesta es que sea un centro modelo en el conjunto de la Comunidad», según avanzó el alcalde, Jesús Alonso, partidario de que el edificio que en su día albergara el centro de ancianos siga teniendo un carácter social, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones.

En desuso desde hace seis años, el inmueble es propiedad de la Diputación, que acaba de adjudicar el estudio de viabilidad a una firma andaluza que se encargará de exponer las posibilidades del edificio y de traducir a cifras la idea de ambas administraciones. Desde comienzos de legislatura, la institución que dirige Luis Rey se ha mostrado partidaria de poner en valor y recuperar este edificio pero teniendo en cuenta la sensibilidad municipal, esto es, la opinión del Ayuntamiento en el sentido de que no se perdiera el uso social de las instalaciones.

La Diputación ha adjudicado el estudio de viabilidad a la Fundación General Universidad de Granada-Empresa Centro de Transferencia Tecnológica por valor de unos 15.000 euros, un trámite que en primera instancia ha recibido el visto bueno de la Comisión de Igualdad y Servicios Sociales.

El centro citado desarrolla proyectos, junto con empresas y entidades, tanto privadas como públicas, en los ámbitos de la investigación, desarrollo e innovación, la formación y la promoción de iniciativas empresariales y el empleo. La adjudicación tiene que ser aprobada por la Junta de Gobierno Local, según recordó la diputada Pilar Delgado, al frente del área de Servicios Sociales, desde la cual se requirieron ofertas a un total tres empresas.

La adaptación de la antigua residencia de Sor María de Jesús en este centro intergeneracional «está en el tejado de la Diputación», tal y como indicó el alcalde de Ágreda, recordando que «es quien tiene las competencias y la obligación de hacer algo». Ahora bien, Jesús Alonso deja claro que «el Ayuntamiento no se retirará a la hora de intentar cooperar para poner de nuevo en funcionamiento estas instalaciones lo antes posible». Desde el Consistorio siempre se ha abogado por el uso social de las dependencias, para las que se sopesó también la posibilidad de un semillero de empresas.

El alcalde agredeño confía en que el proyecto consiga hacer de la antigua residencia «un centro novedoso e innovador y de referencia a nivel regional. El objetivo fundamental es que se destine a servicios sociales», concluyó.

SIN POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN INMEDIATA

El responsable municipal deja entrever que el proyecto no será fácil habida cuenta de la situación de abandono y deterioro en que se encuentra el edificio, «lo que impide cualquier utilización inmediata». Alonso recuerda que en su día se hizo una reforma por más de 400.000 euros, «que no ha servido para nada. Si se hubiera dejado como estaba, el uso podría ser inmediato», añade. A mediados del pasado año, responsables de Diputación y Ayuntamiento visitaron las instalaciones del centro, que goza de un buen emplazamiento en el centro de la villa, y comprobaron in situ su lamentable estado, que descartaba cualquier utilización sin intervenciones previas. El estudio de viabilidad encargado ahora a la Fundación General Universidad de Granada-Empresa Centro de Transferencia Tecnológica sucede a otro informe elaborado el pasado año por la Diputación Provincial que echaba por tierra cualquier posibilidad de reabrir el centro como lo que fue, una residencia, cuyo cierre fue bastante traumático socialmente en Ágreda. Aquel informe valoraba en unos tres millones de euros la inversión necesaria para renovar y adaptar las instalaciones, según se dio cuenta en su día.