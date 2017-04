Reclaman que los centros de turismo abran de continuo

El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Turismourbión ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para trasladar a las administraciones el malestar de los visitantes por la imposibilidad de acceder a lugares de interés paisajístico durante buena parte del año. El colectivo está formado por empresarios y entidades de la comarcas de Pinares y El Valle que lamentan «la deficiente señalización y el cierre de varios centros de interpretación y museos durante los meses de invierno». Las firmas se entregarán a las diputaciones de Soria y Burgos y las delegaciones de la Junta de ambas provincias, avanzó ayer el presidente del centro, Jesús Javier Andrés.

El centro reclama a las administraciones públicas la limpieza y adecuación del acceso a enclaves de interés durante todo el año, así como la señalización y colocación de carteles informativos en las carreteras nacionales, y la apertura de centros de información, interpretación y oficinas durante, al menos, todos los fines de semana del año.

El sentir del visitante

Las reclamaciones son el sentir recogido por visitantes «constatadas por los propios responsables de alojamientos de turismo y restauración», que «muestran su indignación al no poder acceder a parajes de interés, con alto valor paisajístico y medioambiental, con coche que te acerque a una distancia reducida del enclave, durante buena parte del año, en una época en la que no hay grandes nevadas ni condiciones meteorológicas adversas», suscribe el CIT.

Las medidas de las administraciones -de promoción turística y laborales- «no resultan suficientes. La mayoría de los centros de interpretación están cerrados desde la Inmaculada hasta Semana Santa. Se intenta atraer a gente, pero qué hacen un 20 de febrero», clama el presidente. «Es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay un turismo grande, los centros no se abren de continuo, y si no se abren qué turismo va a venir», se pregunta.



La principal piedra de toque son los centros de interpretación e información. «Salvo el de la Laguna Negra que está abierto casi todos los fines de semana, el resto se han abierto hace unos días», indican las citadas fuentes, en alusión a los centros de la Madera, el Amogable, el Sabinar y el Cañón, «aunque este se abre alguno más», matiza el CIT que reconoce que la Diputación aporta financiación para la apertura de centros «pero en verano», como ocurre con el Micológico de Navaleno; el de Interpretación de Pinares de Salduero y el Museo de San Leonardo.



Señales

Por lo que respecta a la limpieza de accesos, el centro sostiene que este invierno se ha quedado mucha gente sin poder subir a la Laguna Negra porque estaba cortado el paso. «Antes estaba más justificado porque había grandes nevadas pero ahora no lo es y los accesos estaban cerrados». En cuanto a señalización, ponen como ejemplo que «de Soria a Burgos sólo te encuentras un indicador de la Laguna Negra, a la altura de Cidones; ninguno a Cebollera, Playa Pita o Neila. La cuestión se trasladó a la demarcación de Carreteras, donde se nos dijo que por normativa no pueden ponerse. Sin embargo, hay uno entre Toledillo y Valonsadero que pone Club Golf Soria, lo cual nos parece muy bien, pero entonces por qué no uno a Playa Pita», concluyen.