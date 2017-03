Ranz recurre la sentencia que permite mantener De Yagüe

El abogado Eduardo Ranz Alonso ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con sede en Burgos contra la sentencia dictada en su contra, la cual permitía al Ayuntamiento de San Leonardo seguir manteniendo De Yagüe en el nombre del municipio. Como se recordará el Juzgado Contencioso Administrativo de Soria dictó sentencia en primera instancia contra el citado letrado, al no admitir la demanda que interpuso en la que exigía la retirada del apellido del municipio –De Yagüe–, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Así, el juez permitió mantener a San Leonardo el nombre completo y lo hizo en base a dos argumentos: la falta de legitimidad de Ranz a la hora de presentar al demanda; y la consideración de que había que separar la parte civil de la militar del general Juan Yagüe. Contra ambos entra de lleno el recurso presentado por Eduardo Ranz.

Uno de los argumentos esgrimidos en el fallo es que el demandante no tenía vinculación con dicho municipio y carecía, por tanto, de legitimación activa, así como que no acreditaba un interés legítimo que fundamentara su petición. Cuestión que la demanda intenta desmontar. El recurso –presentado el sábado ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ– se fundamenta en tres puntos, el primero de los cuales es precisamente el de la legitimación del letrado a la hora de presentar la demanda, ya que miembros de su familiar fueron represaliados en la provincia de Soria durante la contienda.

Para demostrarlo, Eduardo Ranz aporta al recurso «expedientes de responsabilidades políticas y referencias a libros de historia» que acreditan que su familia sufrió «una gran represión en Soria y Burgos». Añade que de ocho hermanos, «cuatro (Gregorio, Fidel, Andrés y Mariano Ranz Iglesias) aún se encuentran en las cunetas, tres de ellos en la provincia de Soria y uno en la fosa del cementerio de Burgos capital, todos ellos fusilados en 1936. Igualmente «un quinto hermano (Miguel Ranz Iglesias) sufrió el exilio a México, lugar donde nacieron sus descendientes», suscribe el demandante, el cual concreta títulos de libros y autores que recogen dicha información. Se trata de los libros La represión en Soria durante la Guerra Civil (Gregorio Herrero y Antonio Hernández) y 640 represaliados por Franco (Antonio Hernández). El letrado hace constar también que su bisabuelo, Andrés Ranz Iglesias, brigada de la Guardia Civil, nació el 6 de febrero de 1890 en la localidad soriana de Barahona, y fue fusilado el 16 de setiembre de 1936 en Burgos, a los 46 años de edad.

Otro de los argumentos que el demandante quiere desmontar de la sentencia es la indicación del juez -el magistrado de lo Contencioso Administrativo Carlos Sánchez- de separar la figura civil de la militar de Juan Yagüe. «Sin embargo, se admite la personación en el proceso de dos fundaciones, la primera representa a Francisco Franco, y la segunda en sus estatutos y notas de prensa se refieren al General Yagüe, igualmente así consta en los documentos del Ayuntamiento, por tanto son ellos mismos los que no diferencian al mismo», agrega la parte demandante.

El fallo del juzgado soriano subrayó que el Ayuntamiento adoptó un acuerdo plenario (el de mantener el nombre completo) que no vulnera la Ley de Memoria Histórica y «no hizo ninguna valoración de la Guerra Civil y se puso como base los favores mencionados como vecino e hijo de este pueblo». A este respecto, el recurso agrega lo siguiente: «A título de ejemplo el máximo responsable o exponente del franquismo, el dictador Francisco Franco, seguramente otorgó algún privilegio a la ciudad de Ferrol, y no por ello debe dicha ciudad llamarse Ferrol del Caudillo, o quedar absuelto de los actos perpetrados. Un Ayuntamiento no amnistía las leyes de aplicación en su territorio», indica Ranz.

Por último, el recurso aporta una certificación firmada por el hispanista Ian Gibson, realizada ad hoc tras conocer la sentencia, la cual concluye como sigue: «A mi juicio la España posfranquista no debe permitir la pervivencia de símbolos y referentes fascistas y menos en el caso de un asesino declarado, en abierta rebelión militar contra la legalidad establecida. Espero ardientemente que el recurso contra la sentencia tenga éxito», suscribe el citado hispanista, biógrafo de Lorca, Dalí, Machado y Buñuel.

Certificación

La certificación formulada ad hoc por Ian Gibson es la siguiente: «El general Juan Yagüe Blanco es considerado por los historiadores de la Guerra Civil de 1936-1939 como el máximo responsable de la ejecución en la plaza de toros de Badajoz, en agosto de 1936, de miles de defensores de la legitimidad republicana. Es más, él mismo nunca lo negó. Paul Preston recoge en su libro La Guerra Civil española (Madrid, Penguin Random House, Madrid, 2016, p. 135) unas declaraciones al respecto del propio Yagüe, entonces teniente coronel, hechas al periodista norteamericano John T. Whitaker, del New York Herald, que acompañaba en aquellos momentos al Ejército nacional. «Por supuesto que los matamos –dijo-. ¿Qué esperaba usted? ¿Supone que yo voy a llevar conmigo a cuatro mil rojos cuando mi columna debe avanzar en una carrera contra reloj? ¿Cree que puedo dejarlos a mis espaldas y que Badajoz vuelva a ser roja de nuevo?» La masacre fue presenciada y documentada por periodistas franceses y portugueses, con fotografías incluidas. En absoluto fue un invento de la propaganda republicana. Así las cosas, el hecho de que, en la España de hoy, el pueblo de San Leonardo de Yagüe se siga llamándose así es una indecencia, máxime en vista de la Ley de Memoria Histórica. ¿El general hizo mucho, después de la contienda, por su pueblo soriano natal? Parece ser que sí pero ello en absoluto le exime del crimen cometido en Badajoz».