Ranz prepara la segunda demanda judicial contra el Ayuntamiento por el apellido 'de Yagüe'

El abogado memorialista Eduardo Ranz espera recibir el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe para iniciar el recurso y la posterior demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo de Soria con el objetivo de retirar el apellido del general franquista del nombre del pueblo pinariego.

El Consistorio se reafirma en mantener el nombre hasta no tener una sentencia en contra y Ranz manifestó ayer que «como español insisto en que no quiero pueblos con nombres de asesinos». Ranz ha iniciado la reclamación con una petición que trasladó al Ayuntamiento, en esta ocasión a través de la Asociación Memorialista Ranz y Orosas (AMRO), para el cambio del nombre y la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas. Una petición que no fue aceptada por la corporación, en el pasado pleno.

Ranz va a dar los mismos pasos legales que inició hace más de un año contra el Ayuntamiento con la misma pretensión y en la que las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Soria y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no le han dado la razón y permiten a San Leonardo mantener las referencias al general Yagüe, Hijo Predilecto de la localidad.

Los dos tribunales tumbaron las pretensiones de Ranz, al considerar que el letrado no estaba legitimado para reclamar esta petición, al no ser un vecino de San Leonardo. Todo apunta a que Ranz ha iniciado el litigio judicial de nuevo, pero a través de una asociación de ámbito nacional, con el objetivo de salvar el escollo legal sobre su legitimidad que ha tenido hasta ahora.

El acuerdo de no modificar el nombre del pueblo se adoptó el pasado martes por unanimidad de toda la corporación, a excepción de la concejala de Ciudadanos que no acudió a la sesión. A lo largo de todo este año de conflicto judicial, el Ayuntamiento de San Leonardo siempre ha defendido la labor social que el general y ministro de Franco realizó en la población después de la Guerra Civil en su localidad natal. Ranz ha elegido la vía de lo Contencioso Administrativo para acudir a los tribunales, porque es la fórmula general y, en un principio, no va a ejecutar la vía penal.

El alcalde de San Leonardo, Jesús Elvira, consideró que después de más de un año de litigio con Ranz y dos sentencias favorables, el Ayuntamiento está más legitimado para no acceder a la petición del letrado. Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha asegurado durante todo este proceso que el mantenimiento de las referencias del general franquista no han ocasionado problemas entre los vecinos.