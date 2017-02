Ranz pide que se elimine el apellido De Yagüe porque no se puede separar la figura personal de la militar

El letrado Eduardo Ranz solicitó ayer al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria que dicte sentencia para obligar al Ayuntamiento de San Leonardo a eliminar el apellido del general franquista Juan Yagüe del nombre del pueblo, porque contraviene la Ley de la Memoria Histórica, al ser un símbolo de exaltación del periodo de la Guerra Civil y de la Dictadura.

«No se puede separar la figura personal de la militar», argumentó el letrado y demandante Eduardo Ranz, en referencia a Yagüe, miembro del ejército desde 1907 y que luchó al lado de Franco en varias campañas militares, pero al que reconocieron su labor social en San Leonardo, su localidad natal. Tras su muerte, en 1952, el Gobierno Franquista incorporó su apellido al nombre del pueblo. Ranz esgrimió su argumentos para la retirada del apelativo en la vista que celebró el juzgado, en la que se expusieron las conclusiones de todas las partes personadas en esta demanda, que presentó Ranz contra el Ayuntamiento de San Leonardo el año pasado para eliminar todos los vestigios franquistas en el municipio.

El abogado hizo mención al informe que elaboró el secretario municipal de San Leonardo, antes de la celebración de un Pleno, en que argumentó jurídicamente que el nombre del pueblo no se ajusta a los preceptos de la Ley de la Memoria Histórica, por lo que propuso a la corporación la idoneidad de retirar el apellido del general del nombre del pueblo. Sin embargo, en aquella sesión la corporación decidió mantener el nombre como está. El demandante expuso que San Leonardo de Yagüe no posee un catálogo de vestigios franquistas, a pesar de que existen claras referencias en lugares públicos del municipio, como el busto de Juan Yagüe en una plaza y otro que preside el salón de Plenos de la Casa Consistorial, así como un plaza y el teatro cine que llevan el nombre del general y recordó la obligatoriedad del Ayuntamiento de elaborar esta relación «porque se ha incumplido la ley desde hace diez años».

En la vista de ayer, Ranz presentó, precisamente, al juez y a las partes, una certificación, elaborada por el secretario del Ayuntamiento, con una relación de siete elementos con marcada simbología franquista en ámbitos públicos de San Leonardo. Los letrados del Ayuntamiento, de María Eugenia Yagüe y de la Fundación Francisco Franco se opusieron a la incorporación del documento en el expediente porque consideraron que había concluido el plazo para presentar pruebas. Finalmente el juez lo desestimó.

El abogado del Ayuntamiento, Santiago Soto, defendió el mantenimiento del nombre del municipio tal y como está en la actualidad, «porque entendemos que ha quedado acreditado el respeto a la Ley de la Memoria Histórica» y agregó que se trata de una ley especial que no se puede aplicar por igual en todos los casos. Soto planteó que las connotaciones políticas de los símbolos desaparecen con el paso del tiempo y eso es lo que ha ocurrido con el nombre de San Leonardo de Yagüe, del que dijo que se «encuentra integrado entre los vecinos» y no genera ningún tipo de conflicto y «por lo tanto no es una exaltación a ningún bando», aseveró.

Por su parte, los abogados de Eugenia Yagüe, hija del general, y de la Fundación Francisco Franco, ambos personados en este expediente solicitaron que no se admitiese las pretensiones de Eduardo Ranz porque se trata de una persona que no está legitimada para interponer este tipo de recursos, al no tener ninguna vinculación con San Leonardo de Yagüe «y, por lo tanto desconoce si el nombre origina conflicto social en la actualidad por ser un exaltación de símbolos», explicó el letrado, quien aseguró que la petición de Ranz «es improcedente» y reprochó que no ha presentado pruebas concluyentes que acrediten que el nombre de San Leonardo de Yagüe es una exaltación de símbolos. Asimismo enfatizó que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de San Leonardo en un Pleno decidieron mantener la designación.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo celebró una vista abierta al público, a petición de Ranz, para exponer las pruebas y las conclusiones de cada parte. Un procedimiento que habitualmente se suele realizar por escrito. Por ello, la celebración despertó un gran interés y la sala se llenó de público, con miembros de la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria, para seguir las exposiciones de cada parte. No obstante, para que el desarrollo no se extendiese demasiado en el tiempo, el juez limitó la intervención de cada abogado a un tiempo de diez minutos, por lo que la vista apenas duró una hora. La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, se conocerá en un mes.