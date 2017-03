PSOE y PP de Almazán reprochan al alcalde que les "ningunee"

El alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, está dispuesto a que el Presupuesto, tumbado por la oposición en el pleno de la noche del jueves, se negocie de nuevo en comisión y vaya de nuevo a pleno. PSOE y PP cambiaron el sentido de su voto y pasaron de la abstención al ‘no’ debido, según han reconocido ambos grupos, a la actitud del Equipo de Gobierno, y en concreto del alcalde, al que lanzan un mismo y claro mensaje: «Está ninguneando a la oposición y ha de contar con ella porque no tiene mayoría», le advirtió la concejal del PP, Montse Torres. «No vamos a tolerar los desaires y la falta de consideración. Deben aceptar que están en minoría», dijo el portavoz del PSOE, Jesús Cedazo.

De Miguel mostró su confianza en que al final «impere el sentido común y se avengan a hablar. Que nos digan lo que quieren, porque en ninguna de las dos comisiones presentaron propuestas», dijo el alcalde, que no ocultó su «sorpresa» por el rechazo de la oposición en pleno a las cuentas. «Si las tienen, que las traigan y se hablará. Pero difícilmente se puede negociar un Presupuesto cuando no hay propuestas», reiteró el responsable municipal, para quien hubo tiempo de hacerlo. «Desde el día 21 de febrero al dos de marzo da tiempo a verlo».

El alcalde alertó de los muchos inconvenientes que puede suponer un presupuesto prorrogado para un ayuntamiento de la entidad del de Almazán, en el sentido de que se pierde el aumento del 2,2% que se preveía y del retraso que supondrá la ejecución del plan de inversiones previsto, que el Equipo de Gobierno «no renuncia a llevar a cabo». Para que así sea y las obras puedan salir adelante sin ser aprobadas dentro del Presupuesto, cada intervención debe volver a pleno «con el retraso que ello conlleva», y “el aumento de trabajo para algunos departamentos», explicó.

El revés en las previsiones económicas no quiere decir que el día a día municipal se frene, quiso dejar claro el alcalde. «No se para nada, se va a seguir trabajando y pagando facturas».

El regidor adelantó que se intentará hablar con los grupos «porque esta situación no conviene a Almazán. Si yo no tengo que ir, no iré», remató.

El portavoz del PSOE, Jesús Cedazo, se mostró claro a la hora de explicar el cambio de voto en el Presupuesto: «Una cosa es tener una actitud constructiva y otra tolerar los desaires que hubo en el pleno», dijo Cedazo, asegurando que la intención inicial de su grupo no era votar en contra sino abstenerse. Pese a ello, indicó que las cuentas elaboradas por el grupo de los no adscritos eran un «calco» de los anteriores, «un presupuesto sin actitud ni inversiones que puedan cambiar el día a día de los vecinos». A la vez, se quejó del poco tiempo que hubo para estudiarlos y plantear una alternativa. No obstante, aseguró que sí se habían trabajado y aludió a dos propuestas: una en torno a alguna actividad sobre Numancia 2017 y otra sobre un parque «apalabrado» ya el año pasado en La Arboleda.

En declaraciones hechas a este periódico por la mañana aseguró que la actitud de su grupo sigue siendo la de colaborar. Así, avanzó el PSOE está dispuesto a volverse a sentar y hablar del Presupuesto para que salga adelante.

Mientras, la concejal popular calificó el pleno de «bronco» y dijo que Presupuesto era «vago, poco trabajado y con una inversión escasa». Añadió que hubo tiempo de analizarlo pero no de hacer una propuesta en condiciones. «Yo no hago un cambio de cromos, sino una aportación detallada, y entre el 23 y el día dos no hubo tiempo». Torres reclamó al alcalde que «lo que pide en otras instituciones, sobre acuerdo y consenso, se lo aplique él en el Ayuntamiento» y añadió: «Si hubiera cambiado su actitud quizá el Presupuesto estaba hoy aprobado». La edil del PP sostiene, no obstante, que «es mejor un Presupuesto malo que uno prorrogado, pero así, no».

Al igual que Cedazo, concluyó instando a De Miguel a que cuente con la oposición.