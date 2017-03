PSOE e independientes exigen transparencia de la gestión de Burosma

Los grupos de la oposición de El Burgo de Osma (PSOE e independientes) solicitaron al equipo de Gobierno del PP transparencia sobre el funcionamiento de la empresa municipal Burosma.

Los concejales de ambos grupos se abstuvieron en el pasado Pleno de los Presupuestos porque desconocen la actividad de esta empresa a la que se le asigna 536.000 euros este año. La concejala no adscrita, Elena Robredo, solicitó información sobre la mercantil, por segundo año consecutivo, y puntualizó que no está a disposición toda la información sobre la mercantil, «eso no quiere decir que la gestión sea mala, únicamente la desconocemos».

El portavoz socialista, Martín Navas, dijo que la empresa se encuentra en «una laguna legal en la que falta transparencia». Agregó que desconoce las contrataciones que realiza la empresa y la duración de estos contratos. Navas se mostró más partidario de tener habilitada una bolsa de empleo municipal para hacer frente a las necesidades de empleo en la provincia.

Burosma es una empresa municipal de servicios que se dedica a la contratación de personal. Se constituyó en el año 2006 y está controlada por el pleno del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, que es el que se encarga de aprobar su presupuesto anual.

El alcalde, Jesús Alonso, explicó ayer que todos los expedientes de Burosma se encuentra a disposición de los concejales y «existe total transparencia en las contrataciones del personal», a la vez que explicó que en el tribunal no participa ningún representante político, está formado únicamente por personal técnico.

Alonso justificó la gestión de esta empresa municipal «porque nos da mucha agilidad para contratar al personal que necesitamos directamente sin necesidad de tener una plantilla sobredimensionada», agregó.

Burosma cuenta en la actualidad con una plantilla de 15 personas de contratos temporales. Fundamentalmente gestiona los contratos de personal de oficios, como barrenderos, peones, técnicos de turismo y auxiliares de biblioteca. Estos son los perfiles más habituales, cuyas contrataciones gestiona Burosma. Alonso agregó que los contratos se realizan con los mismos requisitos de concurrencia pública que se realiza en la administración, «pero para nosotros nos facilita la gestión porque desconocemos las ayudas destinadas al empleo con las que vamos a contar por parte de la Junta de Castilla y León».

Por otra parte, el PP contestó ayer al portavoz socialista, Martín Navas, que reprochó la contradicción del portavoz, Elías Alonso, que agradeció la inversión de Planes de a pesar de su abstención en el pleno de Diputación. El PP puntualizó que el agradecimiento fue para el actual equipo de Gobierno y los anteriores «sin prejuicios partidistas».