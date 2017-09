El PSOE impulsa la reforma de la Ley de pensiones no contributivas

La separación de dos hermanas ancianas de Almazán en una residencia, Encarna y Julia Garijo Casal, para no perder una pensión ha impulsado la presentación de una Proposición para reformar la Ley de pensiones no contributivas que está avalada por 135.000 firmas de ciudadanos españoles.

El grupo socialista la registró el pasado jueves en el Congreso de los Diputados para solicitar el apoyo de todos los grupos políticos y poder introducir un cambio significativo en la legislación para que no se vuelva a repetir la situación de las dos hermanas adnamantinas.

Concretamente el PSOE quiere cambiar el artículo 363 de esta ley, de tal manera que no se computen como miembros de la misma unidad familiar a aquellos parientes que residan en un centro de día o en una residencia de la tercera edad, con el objetivo de que no sumen sus ingresos a la hora de restringir el pago de pensiones no contributivas.

La interpretación restrictiva de esta Ley, por parte de la Junta de Castilla y León, ha llevado, a juicio del PSOE, a que estas dos hermanas, que residían juntas en el centro de Matamala de Almazán, decidiesen separarse porque el Gobierno regional les advirtió que iban a retirar la pensión no contributiva de Encarna, porque los ingresos de ambas superaban el límite establecido en una unidad familiar (8.900 euros anuales).

«Para evitar estas situaciones esperpénticas es por lo que el PSOE ha iniciado varias actuaciones», explicó la vicesecretaria general del PSOE CyL, Virginia Barcones, ayer en Almazán. Los socialistas han iniciado dos vías. El cambio legislativo en el ámbito nacional, a través del Congreso de los Diputados, con la Proposición de Ley, cuyo contenido dio a conocer ayer Mercé Perea, miembro del Consejo Nacional del PSC-PSOE y abogada especialista en Derecho de familia, quien participó en un encuentro celebrado en la localidad adnamantina, al que también acudió, la secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Magdalena Valerio, en el que se habló del futuro de las pensiones y donde tuvieron la oportunidad de conocer a Encarna, una de las ancianas afectadas por la aplicación exhaustiva de este ley. Por su parte, Barcones, anunció que en las Cortes Regionales de Castilla y León se va a solicitar el expediente del caso de estas ancianas y comprobar si se han producido casos similares.

El PSOE espera contar con el apoyo de todos los grupos políticos en el Congreso para llevar a cabo esta modificación de la que se pueden beneficiar los pensionistas de todo el país.

De la que ya no se beneficiarán, en el caso de que salga adelante la modificación, serán las dos hermanas, Encarna que seguirá residiendo en el centro de Matamala de Almazán y Julia, que lo hará en su domicilio de Madrid, donde se encuentra en la actualidad tras tomar la decisión de separarse. Como así lo expresó, Ángel Martín Vizcaíno, amigo de las ancianas e impulsor de este cambio legislativo para el que ha recogido 135.000 firmas en la plataforma charge.org. «Esta iniciativa no está pensada en una persona, sino más bien en todo el colectivo de pensionistas y para que no se vuelva a repetir la situación de Encarna y Julia. «Es una cuestión de justicia social y de solidaridad, no es una cuestión partidista», concluyó Vizcaíno.