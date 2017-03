El PSOE exigirá soluciones en las Cortes al abandono del centro de caza de El Quintanarejo

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones, y la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, anunciaron ayer que reclamarán «soluciones» ante el Parlamento Autonómico para el centro de caza de El Quintanarejo. Hoy se cumplen seis años desde que se inauguró para ser cerrado acto seguido.



«Este proceso arranca en agosto del año 2006 cuando se decide la cesión de la gestión del uso de este edificio de El Quintanarejo a la Junta de Castilla y León con la idea de hacer un centro dedicado a la caza», recordó Barcones. «En 2010 culminan las obras. Para los trabajos disponían de un plazo de ejecución de 20 meses y la inversión era de 1,5 millones de euros».



El 18 de marzo de 2011 la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León abrió sus puertas. «El problema es que sus puertas sólo permanecieron abiertas media hora porque acto seguido se volvieron a cerrar. Hasta el día de hoy. Han pasado seis años desde esa inauguración.

Y permanecen cerradas. El PSOE constantemente ha denunciado esta situación. La respuesta que hemos encontrado por parte de la Junta de Castilla y León en 2013 era que un director general lo vinculaba a la crisis. Después el pretexto son problemas jurídicos».



La procuradora autonómica denunció que «la situación para Soria y para los sorianos es insostenible. ¿Cuánta paciencia más tenemos que tener? El poco dinero que ha llegado para inversiones en esta provincia se ha enterrado». Tras recordar las cuatro zonas del proyecto –difusión, sala de despiece y elaboración, oficinas e investigación y recuperación de fauna– Barcones denunció que «tenemos la instalación rehabilitada, pero a base de estar cerrada empieza a tener problemas, empieza a tener goteras y deficiencias. El centro está equipado».



Por ello «lo que reclamamos una vez más es que busquen una solución» para un proyecto «con capacidad de generar empleo». El siguiente paso está próximo. «En las Cortes de Castilla y León el martes, la primera pregunta del Grupo Socialista va a ser sobre este centro. Queremos una solución ya. No es posible lo que ha venido ocurriendo. Lo que esperamos del consejero ya no es decirle lo mal que lo han hecho, que lo tenemos claro, sino una solución, no más excusas».



Por su parte Medrano afirmó que «he preguntado en cada una de las reuniones de la Junta Consultiva de la Reserva de Caza sobre este asunto y la contestación ha sido siempre la misma, ‘está en los servicios jurídicos’. ¿Qué problema tiene este centro para que los servicios jurídicos estén estudiando durante tres años la forma de apertura? Está totalmente equipado».



A ello se suma que «hay interesados» y además sorianos en su explotación «y así me lo reconocieron el 15 de diciembre (de 2016) en la última reunión de la Reserva. Hay personas que se han puesto en contacto para gestionar ese centro. Han pasado tres meses y no sabemos nada de este tema».



La alcaldesa visontina desgranó que «no es sólo la paralización que lleva durante seis años, es que hay interesados que están apostando por el medio rural, quieren trabajar en la transformación de este producto, los restauradores tienen problemas de abastecimiento. Tenemos aquí el recurso y no sabemos gestionarlo, tenemos que utilizar un recurso de fuera». Ante esta situación «No podemos seguir así. Desde diciembre insistí en que se agilizara porque los emprendedores no van a estar esperando eternamente».