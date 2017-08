El PSOE critica la contradicción política de Elías Alonso en El Burgo

El PSOE del Ayuntamiento del El Burgo de Osma criticó la «contradicción» de la situación política del teniente alcalde, Elías Alonso, que figura como concejal del PP en el Consistorio y en la Diputación Provincial es uno de los diputados no-adscritos y forma parte del grupo de seis críticos que se han dado de baja en el PP a causa de la crisis abierta con la dirección del partido provincial.

Elías Alonso no ha planteado, hasta ahora, en el Ayuntamiento burgense su condición como concejal no adscrito y por lo tanto su salida del grupo municipal del PP, al que sigue perteneciendo. Algo que sí han hecho sus compañeros diputados en ayuntamientos como Almazán, Cabrejas del Pinar y San Leonardo de Yagüe. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Martín Navas, preguntó al equipo de Gobierno, por la «dudosa situación del concejal», en el pleno que celebró el Ayuntamiento el lunes, al que Alonso acudió en calidad de teniente alcalde y como un miembro más del PP.

Navas solicitó al alcalde, Jesús Alonso, explicaciones sobre la situación del grupo y de su teniente alcalde en el Ayuntamiento y apeló a la aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local para establecer la proporcionalidad de la representación de los grupos políticos.

Para los socialistas burgenses lo lógico sería que Elías Alonso fuese un concejal no adscrito en el Burgo. Entonces se tendrían que modificar las composiciones de la comisiones informativas que hora están formadas por cuatro miembros del PP, dos del PSOE y un concejal no adscrito. Para Navas, con una hipotética salida de Alonso serían tres del PP, dos del PSOE y dos no adscritos. «El PP perdería la mayoría absoluta en comisiones y en el pleno», puntualizó Navas, quien manifestó que los populares «no quieren visualizar la crisis que tienen en El Burgo».

El PSOE se pregunta por qué Elías Alonso no está en el grupo del PP en Diputación y sí en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma.

Por su parte, el alcalde, Jesús Alonso, aseguró, en su intervención en el pleno, que el grupo del PP cumple con la ley y anunció que no va a haber ningún cambio en el funcionamiento municipal. El alcalde equiparó la posición de su teniente alcalde, Elías Alonso, a la que tiene cualquier concejal independiente que forma parte de la lista de un determinado partido, pero no tiene condición de afiliado. Incluso recordó que este mismo concejal en 1999 fue portavoz municipal del PP sin estar afiliado.

Sin embargo, la situación ahora es diferente porque Elías Alonso ha cursado baja como afiliado del PP a mitad de legislatura a raíz de diferencias con la dirección del partido a nivel provincial, una dirección que, a su vez, le permite quedarse en el grupo municipal popular, pero lo considera «tránsfuga» en la Diputación al formar parte de los no adscritos.

Jesús Alonso solicitó a la corporación burgense que respeten sus atribuciones como alcalde a la hora depositar la confianza en los concejales de su equipo, «no lo hago por capricho», espetó el regidor municipal, quien aseguró que «los concejales del PP son un grupo muy cohesionado y estoy satisfecho con su trabajo, incluido con el de Elías Alonso» .En este sentido agregó que «los burgenses, que también votaron a Elías Alonso, no deben sufrir las disputas que tiene el partido a otros niveles» y sentenció que «este conflicto no se ha generado en El Burgo».