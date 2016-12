Prevén ampliar la zona de los huertos familiares de Almazán en hectárea y media

El Ayuntamiento de Almazán ampliará la zona de los huertos familiares en 15.000 metros cuadrados. La decisión se materializará a corto plazo, en este próximo año, según avanzó el alcalde, José Antonio de Miguel. La ampliación responde a la demanda ciudadana, toda vez que el Ayuntamiento maneja una lista de espera de unas 60 solicitudes de adnamantinos para hacerse con un huerto.

La zona, en el polígono La Dehesa, tiene en estos momentos casi 90 huertos, todos ellos parcelados desde mediados de los 90. La primera parcelación de estos huertos se hizo en 1995, con el objetivo de «facilitar a vecinos jornaleros una porción de terreno para su cultivo a modo de huerto familiar», indican fuentes municipales.

Hace unos años, el Ayuntamiento tuvo que hacer una modificación al Plan General para adaptar la parcelación rústica al ordenamiento urbanístico, donde no estaba recogida. Eran algo más de 5 hectáreas a las que ahora se sumarán esos 15.000 metros, esto es, hectárea y media.

Toda la superficie de huertos tendrá en breve un sistema de riego a presión nuevo, con motivo de las obras de modernización del canal de Almazán. La Junta de Gobierno ha aprobado recientemente una cuantía de 17.851,45 euros con destino a la ejecución de las obras, con cargo al presupuesto municipal, que acabarán con las fugas que ahora tiene el sistema, según explicó el alcalde.

Los huertos se adjudicaron en su día por un periodo de 50 años, con un pago inicial de 600 euros y una tasa mensual que oscila entre los ocho y los diez euros, así como algunos compromisos: las parcelas no se pueden subarrendar y sólo se pueden transferir de padres a hijos. En principio regirán las mismas bases, pero el Ayuntamiento no descarta hacer alguna modificación «pero es algo que hay que ver con calma», apostilló el responsable municipal. Los huertos tienen una superficie de entre 300 u 500 metros cuadrados.

La Junta de Gobierno local ha aprobado el expediente de contratación para realizar estas obras, consistentes en la instalación de riego a presión en estos huertos familiares, mediante contrato menor. Así, la institución solicitará ofertas a tres empresas del sector que puedan ejecutar las obras y seleccionará una de ellas.