El presidente de la Diputación sigue adelante con su propuesta de reforma de las comisiones informativas que pasarán a tener de diez a doce miembros con un reparto de seis para el PSOE, cuatro para los diputados no adscritos (3 del grupo de los que acaban de dejar el PP y el cuarto de los que pertenecieron a Ciudadanos) y dos para el PP. Esta será la propuesta definitiva que se llevará al pleno de mañana que cuenta con el visto bueno de los ocho diputados no adscritos, como así lo trasladaron ayer en un escrito a Presidencia, en el que dijeron aceptar de buen grado el reparto de los miembros en las distintas comisiones informativas.

Los que no están nada de acuerdo son los diputados del grupo popular, reducido a cinco miembros, porque «aquí se está jugando sucio», indicó ayer el portavoz popular, Jesús Peregrina, quien anunció que se van a oponer a este reparto a la vez que estudiarán la vía legal para impugnar la redistribución de la representación política en las comisiones informativas, que dejan al PP reducido a la mínima expresión con dos diputados.

Asimismo, los diputados populares de Soria apelarán a la Comisión de Seguimiento que se constituyó en el seno del Pacto Antitransfuguismo, renovada por los grandes partidos, PP y PSOE, en el año 2006, para que revise la situación que se ha generado en la Diputación de Soria con la salida de seis de los 11 diputados del PP que se han negado a entregar sus actas como diputados y que pasan a ser no adscritos.

Para Peregrina, con la salida de sus compañeros de partido y la representación política que se les otorga en las comisiones se han lesionado los derechos del PP en la Diputación y recordó que la situación en la Institución soriana va a facilitar el transfuguismo, «porque los no adscritos van a dar ahora el apoyo al gobierno de Rey», agregó, a la vez que recordó que la primera muestra de apoyo se va a dar en el pleno de mañana, precisamente con el presumible voto favorable de los no adscritos a reparto de las comisiones.

En este sentido puntualizó que se trata de «una operación política del presidente para eclipsar al único partido de la oposición», a la vez que lamentó que el equipo de Gobierno no haya tenido en cuenta las propuestas de composición de comisiones, con distintas alternativas numéricas, que ofrecieron los populares en la reunión que mantuvieron con Rey el pasado lunes. «El presidente nos ha demostrado que ha realizado un pacto con los no adscritos en lugar de realizarlo con el principal grupo de la oposición que es el PP», significó Peregrina. Para el portavoz lo lógico hubiese sido que se constituyesen las comisiones con diputados del PSOE y del PP y una vez que estuviesen acordadas negociar con los no adscritos la asistencia a las mismas.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Rey, subrayó ayer que el PSOE no es responsable de la situación política que se ha generado en el seno de la Diputación, «donde se tendría que estar hablando más de proyectos que de las comisiones». En este sentido puntualizó que tras muchas conversaciones con todas las partes se presentará esta propuesta al pleno como la opción «más lógica», tratando de garantizar la «proporcionalidad» de las comisiones y, sobre todo, «el normal funcionamiento de la Institución».

Rey expresó su preocupación porque la bronca y la crispación que mantiene el PP en sus filas se traslade ahora a la Diputación e insistió en que la gobernabilidad de la Diputación en manos del PSOE no peligra y se ha realizado durante dos años en minoría llegando a acuerdos y a consensos con los otros representantes políticos.

Confirmó que el PP mantendrá la media liberación que tenía para uno de sus diputados, cesando de esta condición a Fidel Soria y nombrando a Ana Borobia, tal y como ha solicitado el grupo popular. «Lo que queremos es que todos los diputados tengan los medios necesarios para poder desempeñar su función y poder trabajar por el bien de los ciudadanos», explicó. Lo que el PP no ha trasladado es lo que quiere hacer con su auxiliar eventual que tiene con una jornada del 70% desde el inicio de la legislatura. Rey avanzó que va a ser difícil que mantenga el puesto de diputado liberado y el incremento del número de diputados en las comisiones.

Rey explicó que a lo largo de estos días se han estudiado diferentes fórmulas para variar la representación política de los diputados una vez que seis populares han dejado el partido.

Sobre la mesa se han estudiado fundamentalmente dos propuestas. Una constituida por diez diputados:cinco PSOE, 3 no adscritos, con dos de los ex-populares y uno de ex-ciudadanos, y dos del PP. La otra, que es la que ha cobrado más fuerza, es la de 12 miembros, con seis del PSOE, cuatro no adscritos, con tres ex-populares y uno ex-ciudadanos y dos del PP. Para el presidente de la Diputación encajan las dos fórmulas, pero consideró que la segunda le otorga mejor representatividad al PP en la segunda y se corrigen los porcentajes con la concesión de permitir a los populares que mantengan un diputado a media liberación.

Además insistió en que la segunda propuesta de formación de comisiones se ha realizado garantizando la legalidad y no se vulnera el Pacto Antitransfuguismo. Rey aseguró que los supuestos por los que se firmó el pacto no se producen en la situación actual de la Diputación Provincial, a la vez que subrayó que «todo el mundo es libre de acudir a los tribunales si no se encuentra de acuerdo con esta decisión y entonces será un juez el que decida definitivamente», en relación a la amenaza del PP de acudir al Contencioso Administrativo si sale adelante el reparto de comisiones con 12 miembros.

Definitivamente la propuesta será debatida en el pleno que se celebrará mañana, en el que también se espera el cambio de ubicación de los diputados en sus sillones en el salón de plenos, para lo que parece que tampoco hay acuerdo entre los diputados ante los previsibles cambios.

Las comisiones informativas de la Diputación están formadas desde el inicio de la legislatura por diez miembros, cinco del PSOE, cuatro del PP y un adscrito. La expulsión de los dos diputados de Ciudadanos que pasaron a ser no adscritos no conllevó la modificación en el número de diputados en las comisiones, ya que ambos aceptaron mantener la composición inicial.

Ahora sí se ve modificada porque el número de no adscritos se incrementa en seis. La ley permite a cada uno de estos diputados a estar presentes en todas y cada una de las comisiones informativas. Sin embargo, al parecer, los no adscritos que provienen de las filas del PP también han llegado a un acuerdo entre ellos para tener representación ponderada en las comisiones y no estarán todos en todas, sino que se las han repartido. Esta voluntad se trasladó en el último escrito que han remitido a Presidencia.

El equipo de Gobierno quiere aprobar la nueva composición de las comisiones y así normalizar el funcionamiento interno de la institución, de tal manera que se vea lo menos afectada posible con la crisis del PP que ha originado la salida de seis de sus 11 diputados a raíz de la decisión de la dirección del partido en Soria, recién elegida en el último congreso, de cambiar el portavoz en la Diputación y retirar a Ascensión Pérez para colocar a Jesús Peregrina. Los compañeros que la votaron al inicio de legislatura para ostentar el cargo no lo han admitido y han decidido abandonar el partido y continuar como independientes en Diputación y en sus ayuntamientos.