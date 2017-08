El PP se queda con un concejal de los siete que tenía en San Leonardo

Seis de los concejales de los siete que forman el grupo del PP en el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe abandonan el grupo municipal para pasar a ser no adscritos. A partir de ahora, los populares que obtuvieron mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales, se quedan con una concejala que es Azucena García González y que concurrió en la lista en el número tres.

Todos menos dos, el alcalde, Jesús Elvira, y otro concejal, que concurrieron en la lista bajo las siglas del PP no eran afiliados. Los concejales darán cuenta en el pleno que se celebra hoy al resto de la corporación de su salida del PP para pasar a ser concejales no adscritos. De esta manera, el grupo de personas de confianza de Elvira respalda la decisión del alcalde de abandonar el partido y también los motivos que llevaron al regidor municipal a dejar el grupo del PP en la Diputación el pasado mes de julio. Jesús Elvira es uno de los seis diputados que no ha acatado la decisión del comité ejecutivo del PP de cambiar al portavoz del grupo en la Diputación Provincial para que fuese Jesús Peregrina en lugar de Ascensión Pérez.

A partir de hoy la corporación de la localidad pinariega estará formada por seis concejales no adscritos, que seguirán siendo mayoría, tres del PSOE, una de Ciudadanos y otra del PP.

Los concejales del PP en San Leonardo han tenido varias reuniones entre ellos durante la semana pasada para tomar una decisión en el seno de la corporación. El alcalde explicó ayer a DIARIO DE SORIA/EL MUNDO que su salida como no adscritos, de la que se dará cuenta también al partido, no afectará al funcionamiento de la corporación que se reúne en pleno y comisiones informativas y a estas últimas se convoca también a todos los concejales.

Elvira es uno de los alcaldes más veteranos con los que contaba el PP. Hace dos años inició su cuarto mandato al frente del Consistorio, donde siempre ha gobernado con mayoría absoluta. Desde que el PP perdiese el gobierno en la Diputación ha formado parte del grupo de los diputados críticos con la dirección del partido, cuya ruptura se ha hecho visible hace unos meses. Ante la imposición de la dirección de cambiar el portavoz, Elvira abandonó el partido junto a sus compañeros, pero no entregó su acta de diputado y ahora tampoco lo hará con la de concejal, junto con otros cinco concejales de su grupo.

El PP de San Leonardo sigue los mismos pasos que los populares de Cabrejas del Pinar que dejaron el grupo hace unas semanas para pasar a ser adscritos.