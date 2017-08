El PP propone crear una gestora para la suerte de pinos en Duruelo

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra registraron ayer una propuesta para la creación de una Gestora para dar respuesta al actual problema que ha llevado a una situación de paralización en la gestión de los aprovechamientos forestales, la conocida suerte de pinos. Un problema que los populares califican de «extremadamente grave» por «el inconveniente que supone esta nula gestión de cara a la sostenibilidad del monte de Duruelo de la Sierra», explicó Cristina Rubio, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.

El PP incluyó en su programa electoral la creación de esta gestora que ha sido solicitada en plenos anteriores, con el objetivo de «poder vender y gestionar los aprovechamientos y responder a la demanda creciente de nuestros vecinos».

La Gestora que proponen los concejales del PP estaría formada por representantes de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento; el guarda del pueblo, para velar por el buen estado del monte y denunciar cualquier exceso que se cometa en su uso y explotación; y dos representantes de los vecinos sin responsabilidad en el Ayuntamiento, uno de ellos un vecino entrante en cada padrón, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de las valoraciones y pujas. Se constituiría por un periodo de cuatro años y sus acuerdos deberían ser vinculantes.

Cristina Rubio ha continuado afirmando que «sería bueno repartir la gestión de pago entre todas las entidades bancarias del pueblo de forma que se hicieran cargo de los padrones de forma sucesiva; además, teniendo en cuenta los numerosos padrones afectados, sería menos engorroso el reparto, después de impuestos, del dinero generado en la venta de la madera».

Otro de los puntos que recoge la propuesta del PP en el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra es articular un sistema que permita la delegación de funciones de venta a la Entidad Municipal para solventar cargas fiscales adicionales, en espera de que se resuelvan las solicitudes de exención fiscal de los aprovechamientos.

Rubio manifestó que «creemos que con esta fórmula se posibilita la venta de los lotes de forma eficaz y a la vez se evitan situaciones no deseables, como la dificultad de renovaciones de juntas o de apegos a cargos de responsabilidad a estas, como hemos tenido ocasión de comprobar».

Por su parte, el alcalde, Alberto Abad, se ha sorprendido de la propuesta que ha presentado el PP para crear la Gestora, «después de que los concejales populares votasen en contra de la propuesta planteada por el equipo de Gobierno en el último pleno en la que se daba una solución a un problema que ya nos encontramos cuando llegamos al Ayuntamiento», dijo el alcalde. En el pasado pleno se propuso la recuperación de la cesión de los aprovechamientos a la Sociedad Vecinal de Montes a favor del Ayuntamiento para poder dar una solución a un problema que se viene arrastrando desde 2012. «No se entiende como el PP vota en contra en el pleno y ahora propone la creación de una gestora cuando el Ayuntamiento ya ha iniciado el camino para solucionar el problema de gestión de los aprovechamientos forestales con la revocación de la cesión y está ya trabajando en la elaboración de los pliegos para la venta de dichos aprovechamientos», ha sentenciado.

Alberto Abad ha lamentado la postura de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Duruelo, a la que ha acusado de «hacer demagogia no queriendo apoyar la solución planteada en el pleno y proponiendo ahora la creación de una gestora» Consideró que con esta actitud, Cristina Rubio demuestra que «está más pendiente de los intereses de su partido que de dar soluciones a los problemas que tiene el municipio».

El alcalde de Duruelo ha recordado que la paralización de los aprovechamientos forestales data del año 2012, cuando el entonces secretario y actual concejal del PP en el Ayuntamiento pinariego dimitió «porque no supo cómo solucionar el problema que existía en relación a las actuaciones del presidente de la Sociedad Vecinal». Desde que el PSOE llegó a la Alcaldía en 2015, indicó, hemos se ha trabajado para poder desbloquear el funcionamiento de la sociedad vecinal, «que nos preocupa y mucho, y por ello invitamos a la misma a participar en la resolución del problema». No obstante, tras largas negociaciones dimitieron todos su miembros menos el presidente que es el único que puede convocarla y no lo hace.

Alberto Abad ha explicado que dentro de los esfuerzos elaborados por el equipo de Gobierno para resolver este conflicto, se han realizado las pertinentes consultas legales y finalmente fue en el pleno del pasado miércoles cuando se propuso recuperar la cesión de los aprovechamientos para que sea directamente el Ayuntamiento de Duruelo el que pueda proceder a la venta de la madera y desbloquear el problema.