El PP presenta una moción de censura a la alcaldesa de Ciria

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Ciria han presentado una moción de censura a la alcaldesa de Ciria, Emilia Aranda Gómez. La moción se debatirá en una sesión plenaria que hay convocada para hoy que se prevé polémica, según han adelantado partidarios de la responsable municipal que piensan acudir con pancartas al Ayuntamiento.

La actual corporación de Ciria es distinta de la que estrenó legislatura, que arrancó con victoria del PSOE, con dos concejales por uno del PP, el cual pasó a la oposición después de, al menos, dos legislaturas consecutivas en la Alcaldía. Así, acompañaban a la alcaldesa Fernando Sánchez Serrano, independiente por el PSOE y el popular Pedro Serrano Blázquez.

La muerte en accidente de tráfico de Fernando Sánchez Serrano, a finales de enero de este mismo año, dejó inicialmente la corporación con dos personas hasta que el acta de concejal fue requerida por el siguiente de la lista. Habida cuenta de que la candidatura del PSOE llevaba a dos personas frente a tres la del PP, el concejal entrante fue de este partido, Jesús María Serrano Santamaría. Con ello, la corporación pasaba a estar integrada por dos populares y Aranda Gómez, que ha seguido hasta ahora en la Alcaldía.

Desde entonces las cosas «han ido de mal en peor», en palabras de la responsable municipal, que reprocha a la oposición falta de dignidad, ética y moral porque «lo que tenían que haber hecho era renunciar al acta ante una tragedia así. Está claro que lo que querían era llegar a este punto», añade.

La moción presentada por el PP argumenta arbitrariedad y falta de transparencia, según fuentes municipales, lo que a juicio de Emilia Aranda «es mentira. Pero cómo pueden hablar de arbitrariedad cuando todos los asuntos están siendo aprobados por unanimidad, en todos los plenos -reitera-. Es que no tiene sentido. Y sobre la falta de transparencia, lo mismo: cualquier cuestión municipal, incluidos los bandos, se cuelga en el tablón de anuncios para que lo vean los vecinos. Ellos lo saben», agrega la alcaldesa que ha recogido firmas a favor de su gestión.

Aranda Gómez sostiene que los concejales del PP «no tienen ningún motivo para presentar esta moción, que no sea el quitarme a mí y tener ellos la Alcaldía», a la vez que añade que «no han digerido bien» el resultado de las municipales. El concejal que se propone como alcalde en la moción es Pedro Serrano Blázquez, alcalde en las dos legislaturas anteriores. La moción no ha caído nada bien en la dirección provincial del PSOE, desde la cual se considera «poco ético que los concejales populares del municipio quieran relegar a la alcaldesa elegida por los vecinos aprovechando una situación que no tiene nada que ver con su gestión municipal», según el secretario de Política Municipal, Ángel Hernández.

Hernández confía «en que el Partido Popular reflexione y dé marcha atrás en su anunciada moción de censura en el Ayuntamiento de Ciria», suscribe un comunicado de prensa remitido ayer por el PSOE. El secretario de Política Municipal espera que «no se lleve a cabo esta maniobra que supone saltarse los dictados de las urnas, aprovechando una situación que nada tiene que ver con la gestión política ni con la forma de trabajar de la alcaldesa».

Mientras, el PP opta por el laissez faire. Fuentes vecinales a favor de la alcaldesa indicaron que «incluso la dirección de los populares de Soria les habría sugerido que dejaran las cosas como estaban y no presentaran la moción». Sobre este respecto, el partido indicó que «todo lo contrario. El PP respeta la autonomía de los concejales, los de Ciria y de cualquier otro pueblo», añadieron desde el Gabinete de Comunicación.