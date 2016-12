PP y De Miguel rechazan una subida de 45.000 euros anual en el gasto de personal

Los diputados del PP y los dos no adscritos se abstuvieron ayer y no respaldaron las plantillas de personal laboral y funcionario de la Diputación Provincial para el próximo año.

La propuesta se incluyó en el orden del día del Pleno Extraordinario que celebró la corporación provincial, en el que también se dio el visto bueno al Presupuesto.

La oposición no votó a favor porque consideraron que se habían incluido modificaciones en los puestos de trabajo, así como se habían incluido complementos salariales que significaba un incremento de 45.000 euros anuales del gasto de personal en la Diputación durante 2017, en comparación con este año.

El gasto de personal, incluido en el Presupuesto de 2017, se eleva a 16,7 millones de euros y es una tercera parte del mismo. Supone un descenso de 195.000 euros (1,17%), según los datos aportados por la portavoz socialista, Esther Pérez. Unas cifras que no cuadraron al resto de portavoces. La representante del PP, Ascensión Pérez, recordó que se produce este ligero descenso porque este año se incluyó una partida económica para abonar parte de la paga extra a los empleados públicos que el Gobierno había retirado.

En este sentido subrayó que a partir del próximo año se subirán las retribuciones a empleados técnicos, vía consolidación de Presupuestos, «y aunque reconozco que las cuestiones de Personal son complicadas, no se puede ceder siempre».

La portavoz socialista defendió el mantenimiento del empleo público en la Diputación, con una plantilla que se eleva a 288 empleados laborales y 101 funcionarios. Rechazó que los incrementos salariales fueran de 45.000 euros anuales y los cifró en 17.225,20 euros.

Explicó que esta partida se repartirá en subidas para determinados puestos de laborales, como las gobernantas de las residencias, el encargado del parque, capataces y encargado de la explotación de Taniñe. La partida más cuantiosa es para un grupo de funcionarios, 15 técnicos, cuatro delineantes, el cambio del puesto de la oficina de transparencia y el cambio de tres plazas de auxiliares administrativos en administrativos.

Por su parte, José Antonio de Miguel cambió el sentido del voto, respecto a la comisión que fue afirmativo y ayer fue de abstención. El diputado no adscritos se mostró contrario a la propuesta y dijo que «lo que se pretende es consolidar salarios a determinados empleados y se hace al margen de las negociaciones del convenio». Agregó que en algunos puestos se han subido tres puntos de golpe «y no sabemos si se encuentran justificados», puntualizó, a la vez que subrayó que «esta praxis es muy peligrosa porque se generan agravios comparativos entre el personal de la casa».

El diputado no adscrito se mostró contrario a estas cifras y reprochó al equipo de Gobierno que «es fácil hacer un cambio de política en materia de personal y subir las retribuciones de los empleados». Instó a la portavoz del PSOE a que revisase sus cifras, «porque me parece que no ha incluido bien las cuantías que corresponden a las subidas por los complementos específicos y de destino», concluyó.