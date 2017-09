El PP de Langa descarta una moción de censura a Constantino de Pablo

Constantino de Pablo seguirá siendo alcalde de Langa de Duero, como concejal no adscrito. Los tres concejales del PP que se quedan en el grupo municipal del Ayuntamiento de Langa de Duero descartaron ayer una moción de censura contra el regidor municipal una vez que pase a ser no adscrito, como así lo confirmó ayer a DIARIO DE SORIA/EL MUNDO, el teniente alcalde y afiliado al PP, Alfredo Ortíz.

De Pablo dio cuenta ayer, en la comisión informativa, de su solicitud de pasar a la condición de concejal no adscrito, una vez que se ha dado de baja del Partido Popular ante las diferencias con la dirección del partido. Esta solicitud se volverá a presentar en el pleno ordinario que celebrará la corporación el próximo 6 de septiembre.

El alcalde de Langa ha seguido los pasos de los alcaldes de San Leonardo de Yagüe, Cabrejas del Pinar y de una buena parte de los concejales de estos ayuntamientos, así como de la edil de Almazán. De Pablo forma parte del grupo de diputados críticos que rompieron con la dirección del partido hace más de un mes tras el enfrentamiento por el cambio del portavoz en la institución.

En el Ayuntamiento ribereño los otros tres concejales del equipo de Gobierno han decidido permanecer en el grupo municipal no acompañar en su salida al alcalde, como ha ocurrido en otros pueblos.

De esta manera y tras el pleno la corporación de Langa de Duero quedará formada por un concejal no adscrito (el alcalde), tres del PP, dos de Ciudadanos y uno del PSOE.

Los tres concejales del PP no contemplan presentar una moción de censura a De Pablo, a pesar de que ahora se queda en minoría. «Él se va a quedar como alcalde», manifestó Ortíz, quien agregó que «nosotros nos vamos a quedar dentro del PP para seguir trabajando».

En este sentido puntualizó que no se va a plantear la moción «y las cosas se van a quedar como están». En el hipotético caso de alguno de los dos otros grupos políticos (PSOE y Cs) planteasen la moción, «entonces se tendría que ver». El teniente alcalde, Alfredo Ortíz, aseguró que no ha mantenido ninguna reunión con la dirección del PP a nivel provincial, ni tampoco se ha abordado en ningún momento una posible moción de censura con Marimar Angulo. El teniente alcalde de Langa considera que la salida del alcalde del PP «es una problema de él».

En el mismo sentido se manifestaron ayer los otros dos concejales populares, que no están afiliados. Ángel Luis Pastor y Adrián Berar aseguraron que prefieren mantenerse dentro del grupo del PP y que acordarán lo mismo entre los tres.

Constantino de Pablo confirmó ayer que su intención de mantener «todo como está». Es decir seguir gobernando el municipio, donde ha estado más de 30 años como alcalde, y además mantener la confianza en su teniente de alcalde, Alfredo Ortíz. En el Ayuntamiento solo está constituida una comisión informativa, a la que asisten todos los concejales. Explicó que su petición de concejal no adscrito lo hace «para cumplir con la ley». Agregó que «los vecinos en el pueblo me han pedido que me quede, por lo que no contemplo la dimisión».

El veterano alcalde confió en que sus compañeros no le presenten una moción de censura «porque se trata de un problema del partido y no es una cuestión que se ha generado en Langa».

Además avanzó que una vez que pasen estos dos años al frente de la Alcaldía su idea no es presentarse de nuevo. «No contemplo volver a presentarme con el PP, pero si las cosas se ponen muy mal, entonces me lo plantearé como independiente, pero espero que las cosas no se pongan peor, porque sino que se prepare el PP».

El que sí solicita su dimisión es el concejal del PSOE, Miguel Ángel Ortíz, quien considera que esta nueva situación política en el Ayuntamiento de Langa de Duero generará «una inestabilidad total» en el Ayuntamiento. «Si ya funciona mal, pues ahora peor». Ortíz considera que De Pablo debería dimitir una vez que sea no adscrito y así se tendría que reorganizar el Ayuntamiento. Sobre una posible moción de censura, el concejal socialista manifestó que «si se presenta un proyecto viable para Langa se lo pensaría». En este sentido señaló que espera que «esta guerra que tiene el partido no afecte a Langa».

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Román Revilla, indicó que desconocía la situación y hasta la celebración de la comisión informativa de ayer no se había puesto encima de la mesa el cambio de grupo del alcalde. Por lo que una vez que se celebre el pleno analizarán la situación.