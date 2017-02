El PP considera que no tiene vestigios franquistas que tengan que ser eliminados

El grupo del PP del Ayuntamiento de El Burgo de Osma considera que no existen vestigios ni de la Guerra Civil ni de la Dictadura Franquista en el municipio que deban ser sustituidos o eliminados porque vulneren la Ley de la Memoria Histórica.

Esta propuesta se presentará, con toda seguridad en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará a finales del mes de febrero, y que se someterá a votación entre el resto de los grupos políticos (PSOE y la concejala no adscrita). Posteriormente se comunicará el acuerdo de Pleno al Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

El alcalde, Jesús Alonso, inició, el pasado mes de diciembre, el expediente para la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas, en respuesta a la petición que había formulado el abogado Eduardo Ranz, acompañando una demanda que posteriormente retiró el letrado. Este expediente abrió un periodo de información pública, en el que los vecinos de la villa han podido presentar sus propuestas. Alonso indicó ayer que no le consta que algún vecino haya trasladado objeciones a referencias y vestigios de este periodo histórico de España y «ningún vecino ha mostrado interés». No obstante, si en el periodo de exposición pública se ha recogido alguna propuesta vecinal también se dará a conocer en la sesión plenaria.

Por su parte, el PSOE sí cree que el municipio mantiene símbolos y referencias a la represión franquistas que deben ser retirados para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica.

El portavoz socialista, Martín Navas, se refirió en primer término al busto que se encuentra en una plaza pública del pueblo que pertenece a Juan Yagüe, aunque no tenga ninguna inscripción que así lo indique. Navas recordó que este busto se encontraba en el interior del colegio público, que anteriormente también llevaba el nombre del general. «Cambiar de ubicación el busto no significa que se haya solucionado el problema y no se ha eliminado la referencia, solo la han cambiado de lugar», puntualizó.

Los concejales socialistas están estudiando el callejero de todo el municipio para comprobar si la designación de alguna calle contiene nombres o referencias de personas relacionadas con la Guerra Civil y la Dictadura. Navas recordó que el grupo socialista ya solicitó al equipo de Gobierno, durante la pasada legislatura, la necesidad de normalizar la situación y eliminar todas las referencias para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica.

Por su parte, el alcalde manifestó ayer que el PP cree firmemente que este busto y la calle con el nombre de Juan Yagüe cumplen con los dictados de la Ley de la Memoria Histórica y son por tanto elementos que no están relacionados con este periodo histórico de España porque no son elementos de exaltación franquista. En este sentido recordó que, incluso, la calle a Juan Yagüe se designó durante el periodo democrático del país.

Este periódico intentó ayer ponerse en contacto, de manera infructuosa, con la concejal no adscrita, Elena Robredo, para conocer sus aportaciones a este catálogo.