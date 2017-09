Un plan financiero, primer deber del nuevo patronato de Cesefor

El futuro del Cesefor volvió estar ayer en el debate plenario de la Diputación. El impulso que la institución provincial y la Junta quieren dar a este centro no acaba de arrancar. A falta de que se cree, por fin, el patronato que lo dirigirá, su primer deber será la confección de un plan financiero, habida cuenta de la situación del centro, según avanzó ayer el presidente, Luis Rey. Fue tras el ruego lanzado por el diputado no adscrito José Antonio de Miguel, quien conminó al dirigente provincia a «actuar con rapidez». Amén de para reflotar el centro por la situación que atraviesan los 30 trabajadores de Cesefor que, según aseguró, llevan cinco nóminas sin cobrar.

De Miguel definió la situación como «la pescadilla que se muerde la cola», en referencia a que «la Junta dice que no dinero si no está constituido el patronato, y la Diputación no crea el patronato hasta que no llegue el dinero», dijo. La aportación prevista es de medio millón de euros. Rey rompió una lanza para que el proyecto tenga «un final feliz» y dijo que el borrador de estatutos del patronato había llegado esta semana y se estaba estudiando.

Otro momento álgido del pleno fue, ya en el turno de ruegos y preguntas, con la intervención del portavoz del PP, Jesús Ángel Peregrina, recordando al presidente que hasta el momento el dinero que había llegado a la provincia del Plan Soria era para la capital. «Muchas reuniones pero no vemos realidades», dijo recordando al «concejal de la capital» que, además de dinero para Valcorba, «se necesitan también proyectos para toda la provincia». A Luis Rey se le cambió el rictus y el tono. «Si empezamos a mirarnos el ombligo otra vez, mal vamos... Estoy cansado de este debate», dijo el dirigente provincial recordando que el Plan Soria era de toda la provincia, una provincia pequeña con una capital que no llegaba a los 40.000 habitantes. «Necesitamos el polígono de Soria, y el de Carbonera, y el de Navalcaballo, y el de Arcos también...», arguyó sin dejar de mirar a Peregrina a metro y medio, y afeándole sus palabras. «Como empecemos a competir, mal. Como queramos entender el debate haciendo exclusividades, jugando a esto, jamás conseguiremos levantar esta provincia. Yo soy el presidente de la Diputación, de toda la provincia», concluyó el presidente.