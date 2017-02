Óscar García, de Baluarte, se lleva la Trufa de Oro

La Feria de la Trufa homenajeó este año a Óscar García, al frente del restaurante Baluarte, «por su trabajo en la promoción de la trufa». Estrella Michelin, el restaurador se mostró agradecido con el reconocimiento, que recogió tras la inauguración del certamen de manos del presidente de la Diputación, Luis Rey. «Cuando me enteré me hizo muchísima ilusión porque es un premio del pueblo vecino al mío y de mis padres. Es un premio del pueblo, de la gente sencilla, de la gente de Soria y que me llena muchísimo», indicó. El chef mostró asimismo su disposición a colaborar «con la Feria de la Trufa y con los productos de Soria para intentar sumar».