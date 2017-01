Ólvega se moviliza para que haya pediatra todos los días

Alrededor de 70 personas participaron ayer en Ólvega en una concentración convocada para pedir que el municipio tenga servicio de Pediatría diario y a jornada completa. Reivindicación planteada ya a Sacyl y para la que han conseguido casi 3.000 firmas. Los afectados consideran que el servicio de nueve horas semanales que hay en estos momentos resulta insuficiente por lo que se ven obligados a desplazarse a la capital.

Hasta ahora la consulta de Pediatría sólo está disponible lunes, miércoles y viernes y tres horas cada día. Martes y jueves no hay servicio, lo que deriva según los padres en «el colapso de la consulta los días de atención y la dificultad (en muchas ocasiones, la imposibilidad) de encontrar huecos en el día para ser atendidos, puesto que la consulta está desbordada y la demanda es grande». Por ello, los padres reclaman a la Gerencia de Sacyl una ampliación de horario al considerar que el existente «limita de forma directa la protección de la salud de un colectivo especialmente vulnerable».

Por esta razón, y tal y como anunciaron a comienzos de semana, padres y madres se concentraron ayer a las puertas del centro de salud, en una movilización a la que también asistió el alcalde, Gerardo Martínez. Niños de corta edad portaban folios con letras formando el lema de la concentración: «Servicio de Pediatría Digno». El Área de Salud de Ólvega atiende, además, a las poblaciones de Borobia, Noviercas, Beratón, Pomer, Hinojosa, Ciria, Pinilla del Campo, Muro, Tajahuerce, La Cueva y Pozalmuro, cuya población infantil es de 586 niños (menores de 14 años).

La Gerencia de Asistencia Sanitaria, que dirige Enrique Delgado, se puso en contacto el viernes con los afectados para convocar una reunión el próximo miércoles. No obstante, mañana lunes se pondrá en marcha una reorganización del servicio de Pediatría «para sacar el máximo provecho posible a esas tres horas diarias», según avanzó el alcalde. Los cambios suponen un incremento en el número de citas diarias, que pasan de ocho/nueve a unas 14 visitas «sólo con la reorganización de horarios y la colaboración de la pediatra y el personal sanitario, explicó Martínez.

El responsable municipal se ha puesto a disposición de los padres, con los que ha estado «en contacto permanente», al igual que el gerente de Asistencia Sanitaria, que recientemente «estuvo en el centro de salud hablando con el colectivo médico, al que también afecta la reorganización», en palabras del alcalde.

Los padres creen que lo que piden «está muy claro», a la vez que recuerdan que la reclamación ya fue trasladada a la Gerencia a través de un escrito presentado en el ambulatorio de Ólvega, y abogan por que a la reunión vaya el alcalde o el concejal con competencia en la materia. «Es lo lógico que ahoran sean los políticos los que hagan su trabajo», apuntaron fuentes de los afectados.

En espera de esa reunión, Sacyl estudia la demanda y la agenda de consultas de Pediatría de Ólvega para ver si el servicio tiene que ser ampliado, tal y como se demanda, o puede ser impartido una jornada más. El gerente de Asistencia Sanitaria salió al paso de la reivindicación asegurando que a principios del próximo mes se tomaría una decisión, una vez analizado el problema que, según reiteran los padres, ha llegado a colapsar el servicio en Ólvega. «Los 15 primeros días del año, no se han cubierto vacaciones y hemos estado sin servicio, coincidiendo con una de los épocas de mayor necesidad por las epidemias de gripe y otros virus respiratorios frecuentes», aseguran. En opinión de Delgado, la situación podría deberse más a «un problema de organización y de ajuste de días que a un aumento de la demanda», según indicó a comienzos de esta semana.