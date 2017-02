Ólvega, Ágreda y Golmayo tendrán pediatra cinco días a la semana

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, va a incrementar los días de consulta de los pediatras de área en las zonas básicas de salud de Ágreda, Ólvega, Golmayo (Camaretas) y San Leonardo de Yagüe, manteniendo la prestación en el resto de zonas de la provincia. Se incorporará un nuevo profesional y se reorganizará el área para poder atender este incremento. Está previsto que esta reordenación se ponga en marcha, una vez organizada en los diferentes centros de salud, el próximo 1 de marzo.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria considera que globalmente los pediatras existentes son suficientes (hay menos niños que años atrás), pero que las carteras asistenciales no están repartidas de manera acorde con la evolución de la residencia de la población infantil, lo que puede conllevar problemas asistenciales en las zonas más pobladas. Pero también ha tenido en cuenta que no se pueden detraer recursos de las zonas donde más ha caído esta población, si se quieren seguir manteniendo los niveles asistenciales y la calidad de los mismos en condiciones de igualdad a todos los niños de la provincia.

Por ello, con el objeto de mantener la calidad de manera equitativa, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria va a proceder, a partir del próximo 1 de marzo, a una nueva distribución de los días de consulta de Pediatría de Área. En los centros de salud de Ólvega, Ágreda y Golmayo (Camaretas) se ampliarán las consultas de tres a cinco días y el especialista tendrá tres horas de consulta. En San Leonardo de Yagüe, el servicio se ampliará de dos a tres días, en jornada completa. En el resto de las zonas de la provincia se mantiene los actuales días de consulta.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, ya anunció que se pensaba ampliar los días de consultas en los centros de Ólvega y Ágreda, después de atender las quejas de los padres olvegueños que consideraron insuficientes los días de consulta en el centro olvegueño, donde se detectaron problemas. Delgado mantuvo una reunión con los afectados, en la que ya se planteó la posibilidad de ampliar el número de días en esta zona.

La nueva organización asegurará que se sigan manteniendo las ventajas asistenciales del modelo de Pediatría de Área y la participación de los médicos y enfermeras de área en la atención sanitaria de los niños, de tal manera que se aporte valor al sistema sin perder ninguna de sus ventajas.

Desde la Gerencia se han iniciado los trámites para poder ofertar una nueva plaza de pediatra de área a cobertura en las próximas oposiciones y concursos de traslados de la especialidad, pasando de diez a once los profesionales que desarrollarán la Pediatría en Atención Primaria en la provincia.

El sistema de atención sanitaria, con la distribución de los especialistas, se implantó desde hace 20 años y, desde la Junta de Castilla y León, se ha admitido que presenta algunas debilidades «motivadas por las nuevas prestaciones y demandas asistenciales, pero sobre todo por los cambios demográficos en la provincia», según se recogió en una nota de prensa.

A pesar de que la población infantil sufre un descenso continuado en los últimos diez años, es cierto que esta bajada es muy acusada en algunas zonas y no así en otras, como en la capital y otros núcleos de población con tejido industrial, en las que incluso se están produciendo incrementos importantes. Dentro de estos últimos núcleos se encuentra Ólvega, que aunque no se ha experimentado un gran crecimiento de la población, sí que lo ha habido entre los jóvenes. Desde entonces, se ha continuado trabajando con este sistema. Así, cuando ha habido problemas para cubrir las vacantes de Pediatría de Área, estas se han ido cubriendo provisionalmente con médicos de familia con formación específica adicional y que no veían adultos, con lo que la calidad asistencial y la experiencia estaban aseguradas. Estos profesionales estaban integrados a todos los efectos, incluyendo los formativos, en la Unidad de Pediatría del Área. Este problema es común en todo el territorio nacional, incluyendo las grandes capitales, por la reticencia de los especialistas de Pediatría a trabajar en Atención Primaria.