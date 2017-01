Las obras de la pasarela con Soria, prioridad para el alcalde

El Ayuntamiento de Golmayo pretende acometer este año las obras de la pasarela que salve la variante de Soria (SO-20) de la que cuenta con un proyecto. El alcalde, Benito Serrano, confía que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contemplen una partida económica para colocar la pasarela, con la que se completará el acceso peatonal entre los municipios de Golmayo y de Soria y evitará problemas de viabilidad para los que acceden a pie a ambas localidades.

Si finalmente el Ministerio de Fomento no contempla entre las actuaciones esta pasarela, que para Serrano «es urgente», el propio Ayuntamiento buscará los fondos necesarios para acometer la obra, en la que se prevé una inversión mínima de 400.000 euros.

El alcalde recordó que buscar una solución segura para los peatones de los dos municipios «es una prioridad» de la corporación golmayense, como así se recogió en todos los programas electorales de los tres grupos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento (PP, PSOE e independientes). Serrano aseguró ayer que «estamos dispuestos a buscar los apoyos necesarios y a cofinanciar este proyecto».

La instalación de una pasarela sobre la variante de Soria es una reivindicación social que ha tomado fuerza a raíz de un grave atropello de dos menores hace unas semanas en la variante, cuando cruzaban desde Golmayo en dirección al polígono industrial de Soria. Más de 4.000 firmas suscriben en la plataforma Change.org reclaman la necesidad de colocar esta pasarela para evitar más atropellos. Benito Serrano recordó que el Ayuntamiento de Golmayo lleva diez años planteando la necesidad de buscar una solución segura para los peatones que cruzan con asiduidad, sobre todo al área comercial. Fue precisamente el Ayuntamiento de Golmayo el que afrontó con fondos propios la primera pasarela, que salva la N-234, a la altura del centro comercial de Camaretas, pero ahora es necesaria una segunda que permitirá el enlace, desde la zona de Hierros Gil hasta el polígono industrial.

En 2005 el Ayuntamiento presentó el proyecto que tenía para esta segunda pasarela y desde entonces ha buscado apoyos para hacer frente al gasto. «Nosotros no hemos dejado de buscar soluciones para contar con esta pasarela», puntualizó Serrano, quien recordó que se han llamado a numerosas puertas para hacer ver la necesidad de esta pasarela.

La primera de ellas fue el Ministerio de Fomento, donde se remitió el proyecto redactado y del que se recibió una respuesta del departamento técnico, en la que no se entraba a valorar la propuesta hasta que no hubiese una decisión política sobre la ejecución de las obras. «Un trabajo que ya hemos hecho y por eso pensamos que no se puede esperar más y este año se tiene que hacer la obra», significó el alcalde.

El regidor de Golmayo expresó ayer su deseo de que esta reivindicación no sea solo de Golmayo, sino que también se sumase la ciudad de Soria, «porque creo que es un problema que afecta a los vecinos de los municipios» y en este sentido añadió que sino que «explique el alcalde de Soria por dónde van a cruzar los residentes de la Tejera para acceder al carril-bici y a la nueva vía verde, ahora solo lo pueden hacer cruzando la variante». Agregó que «no es solo un problema para acudir a la zona comercial y de ocio». Serrano admitió que aunque ha hablado con Carlos Martínez sobre este problema, pero recientemente no ha habido un encuentro entre los dos ayuntamientos y «en este tema creo que el servicio y las necesidades de los vecinos tienen que estar por encima de las personas», concluyó.