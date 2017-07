Monteagudo de las Vicarías frena el desembalse

La Confederación Hidrográfica del Ebro frenó ayer su pretensión de coger agua del embalse de Monteagudo para destinarla a la zona del Jalón, tras unas horas sacando agua embalsada que levantaron polémica en el municipio. El cambio de postura del organismo hidráulico no fue por el revuelo suscitado en el pueblo, con su alcalde, Carlos González, a la cabeza, sino porque el agua que se estaba derivando se perdía por el camino y no llegaba «en su integridad» al río Jalón, según fuentes de la CHE, y «no se cumplía el fin de la prueba que se estaba haciendo». El desembalse iba a hacerse a través del río Nájima, que es afluente del Jalón.

El pantano de Monteagudo pertenece a la Cuenca Alta del Jalón y tiene una capacidad de diez hectómetros cúbico, aunque su volumen de agua nunca ha llegado a ese nivel «por precaución», indicó el alcalde, Carlos González. El último parte remitido por la CHE (con fecha de 10 de julio) sitúa el volumen en 5,2 hectómetros cúbicos. La confederación argumentó su pretensión con la necesidad de agua para la zona baja de la cuenca del Jalón, en la zona de Ateca y Calatayud, dejando claro que ante una situación de sequía «todo se gestiona como una unidad de cuenca».

La confederación explicó que «el caudal aportado hubiera circulado por todo el Jalón, restando aportaciones de La Tranquera de caudal ecológico, y para las tomas de regadío, lo que hubiera permitido, indirectamente, mantener volumen para cubrir en cantidad y calidad el abastecimiento de Calatayud y otros usos en los próximos meses».

Hasta ayer el embalse de Monteagudo disponía de 5,2 hectómetros cúbicos «fruto de una gestión responsable por parte de los agricultores durante los años de sequía», agregó el responsable municipal que a primera hora de la mañana se movilizó contra la actuación de la confederación, de la que dio parte a la Junta de Castilla y León y a la Subdelegación del Gobierno, con «argumentos». Poco antes de conocerse que la CHE no seguiría desembalsando agua, se hicieron fotografías de cómo el agua que se cogía, a través de dos canales de riego, se perdía, debido a que «los cauces no están limpios y ocasionan salidas de agua en las fincas colindantes debido a posibles represas», dijo.

«La pregunta que nos hacemos es si ésta es la acción más responsable en unos momentos de sequía tan importante y teniendo en cuenta que el pantano de Monteagudo no se nutre de ningún río, sino del desvió de las aguas de lluvia, riadas y de algún cauce», indicó el alcalde. «Nosotros sabemos ser Responsables y Solidarios pero cuando las acciones que se tomen sean cuando menos explicadas debidamente».

Desde el Ayuntamiento y los regantes se lamentó que la comunicación del desembalse hubiera sido ‘a toro pasado’, con una llamada telefónica al presidente de los Agricultores, Bienvenido Ibáñez, en la que se le informó «de la decisión de la Confederación de sacar dos hectómetros por el río Nájima», afluente del Jalón.

La confederación explicó que a finales de la semana pasada se trasladó a los usuarios la realización de una prueba, con tiempo, antes de realizarse y como siempre se hacen estas comunicaciones, «ya que es una prueba y no afecta a sus reservas. Ya se había comentado la posibilidad de aportar desde Monteagudo a la zona del Bajo Jalón», en que se encuentra el pantano de La Tranquera». Este embalse no llega al 30% de su capacidad y no resulta suficiente para abastecer a la zona. El desembalse en Monteagudo antes del cierre de compuertas se prolongó durante unas horas, con una salida de unos 700 litros por segundo, según fuentes de la CHE.