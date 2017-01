Más de 3.000 firmas exigen la pasarela peatonal entre Soria y Golmayo

El grave atropello de dos menores el pasado día 30 en la variante de Soria (SO-20) cuando cruzaban la vía ha desatado una campaña de recogida popular de firmas en la plataforma digital ‘change.org’, en la que se exige la construcción de la pasarela peatonal que salve esta carretera entre Soria y Golmayo, a la altura del centro comercial de Camaretas. La petición ha sido promovida por Antonio Pineda Moreno y a última hora de ayer había sido suscrita por un total de 3.340 firmantes.

El cruce de la variante a pie, a esa altura, se ha convertido en una práctica habitual entre los vecinos de Soria y Golmayo para acceder o bien al centro comercial, o bien al área del polígono industrial de Soria.

El Ayuntamiento de Golmayo lleva varios meses buscando una colaboración a tres bandas, junto al Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Soria, para mejorar la comunicación entre los dos términos municipales y así evitar accidentes como el del pasado viernes.

El Consistorio ya colocó el primera pasarela, que salva el tráfico de la N-234, pero para cerrar la actuación se necesita una segunda pasarela sobre la variante. Golmayo remitió hace meses el proyecto de construcción de esta segunda pasarela al Ministerio de Fomento, valorado en 340.000 euros. Fomento no ha contestado durante el año pasado. El alcalde, Benito Serrano, recordó, en el pasado Pleno, la inestabilidad política que se vivió el año pasado hasta que se conformó un Gobierno, lo que ha retrasado este proyecto.

Golmayo mantiene su propuesta para cofinanciar esta pasarela peatonal con el fin de unir los dos términos municipales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria mantiene su voluntad de colaborar en esta obra y su postura no ha variado, según explicaron ayer fuentes municipales que recordaron que el alcalde es partidario de la obra. Desde el Consistorio se entiende perfectamente que existe un problema de seguridad que afecta a los residentes de los dos municipios «al que hay que buscarle una solución». Desde el Consistorio de la capital se consideró inicialmente que la financiación le corresponde a Fomento, pero no se retira para colaborar económicamente, aunque esperará la respuesta que dé el Ministerio de Fomento, una vez que revise el proyecto y por ello propone una reunión con representantes de las tres administraciones implicadas. No obstante, del el Ayuntamiento de la capital se lanzó ayer el mensaje de que no es el momento de plantear este tema, ni de echar la culpa a nadie, porque lo que procede es que los niños heridos se recuperen.

Sin embargo, parece que no está claro qué administración tiene la competencia para construir esta pasarela. Ayer, fuentes de la Subdelegación del Gobierno fueron contundentes al asegurar que el Ministerio de Fomento no construye, ni puentes, ni pasarelas, ni accesos a áreas deportivas o industriales. Aunque sí tiene la competencia de autorizar la obra y aprobar el proyecto que el promotor o promotores de la obra presenten, con el objetivo de que se ajuste a la normativa.

En este sentido, se aseguró que no se ha presentado ningún proyecto de pasarela sobre la variante en la Unidad de Carreteras, pero en el caso de que se promueva debería ser presentado por parte del Ayuntamiento de la capital, porque se encuentra dentro de su término municipal, aunque se podría hacer de manera conjunta. Se puso el ejemplo de las obras de los accesos a la ciudad deportiva que acomete el club que lo gestiona, una vez que se ha aprobado por parte del Ministerio de Fomento.