Maquinaria para la guerra

Sabemos los años que duró el asedio, el nombre de los generales de un lado y de otro y hasta el de las batallas. Ahora tenemos al alcance de la mano las máquinas que utilizan los ejércitos romanos para sus conquistas. La villa romana La Dehesa, de Las Cuevas, acoge desde ayer la exposición La guerra de asedio en la Antigüedad, inaugurada por el presidente de la Diputación, Luis Rey, dentro de los actos programados por la institución para la conmemoración de Numancia 2017.

Torres de asedio, airetes, lanzallamas, piezas de artillería y piezas protectoras... Hasta 17 máquinas de asedio pueden verse en esta original muestra, todas ellas a escala real y operativas por completo. Las hay que son capaces de disparar a 400 metros. Las máquinas «se han reconstruido en base a documentación histórica, a partir de planos confeccionados en base a hallazgos arqueológicos», indicó el comisario de la exposición, Rubén Sáez, experto en historia militar y especializado en la guerra de asedio.

Se trata de las principales máquinas que cambiaron la historia militar en el mundo grecorromano. A día de hoy es la muestra más importante a nivel nacional y europeo en cuanto a la variedad y diferencias de tipología en este tipo de máquinas.

Afortunadamente no todas se utilizaron en Numancia. «Hay que tener en cuenta que el asedio de Numancia fue un asedio por bloqueo, y en estos asedios no se utilizaban arietes ni torres porque lo único que hacían era bloquear la ciudad y esperar a que se rindieran por hambre. Sí había piezas de artillería protegiendo esas torres en el caso de que los numantinos intentaran salir para defender la posición. En el asedio a Numancia sí está documentado que se utilizaron las catapultas tipo Escorpio en las torres que defendían el perímetro romano, el perímetro de la obra de circunvalación romana», explicó el comisario bajo la atenta atención de los presentes en el acto. «Las grandes máquinas utilizados en la toma de Cartago o Jerusalén, aquí no llegaron. Aquellas fortificaciones se tomaron a fuerza viva, pero aquí se rindieron por aislamiento». Eso sí, les costó más que a ninguna otra plaza.

Las máquinas de la exposición se han construido en base también a fuentes iconográficas. «No son restauradas en ningún caso. En base a información de hallazgos y a estas fuentes se construyeron. La fase final ha sido probarlas para comprobar que tenían las mismas prestaciones que en su época», explicó Sáez. Los hallazgos de máquinas de guerra encontrados en el mundo grecorromano son escasos, «cabrían en el maletero de un coche». De los 20 encontrados en todo el mundo –Irak, Turquía, Rumanía, Marruecos-, cuatro se hallaron en España, tres de los cuales estaban en Teruel, de donde procede esta exposición y su comisario.

A la inauguración asistieron, además, el delegado territorial de la Junta, José Manuel López Represa; numerosos diputados, entre ellos la vicepresidenta; miembros de Cultura y Patrimonio de la Junta, como Carlos de la Casa; así como los alcaldes de Tardelcuende, Quintana Redonda y Matamala y el teniente de la Guardia Civil. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 30 de julio y forma parte de las actividades complementarias preparadas con motivo del 2.150 aniversario de la gesta de Numancia, con el objetivo también de acercar la conmemoración a la provincia «y no limitarlo únicamente al foco central que es el entorno de Soria y Garray», indicó el presidente provincial. Rey destacó la idoneidad del museo de Las Cuevas, del que es titular la Diputación, y su puesta en valor con esta muestra, cuyos primeros visitantes fueron unos escolares de Golmayo.