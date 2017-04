La Mancomunidad de Tierras Altas aparca la aprobación de las cuentas

La Mancomunidad de Tierras Altas dejó ayer sobre la mesa el borrador de Presupuestos, cuya cifra ascendía en número redondos a 856.000 euros. La asamblea de concejales de la mancomunidad no dio el visto bueno a esta previsión económica, por un «defecto de forma», en palabras de su presidente, Segundo Revilla.

En concreto, faltaba un informe de secretaría y otro del letrado de la mancomunidad en torno a las bases de ejecución del Presupuesto que afecta al reparto del dinero procedente de la instalación de los aerogeneradores. Ambos informes fueron requeridos por representantes municipales presentes en la reunión, en base a diferencias que mantienen algunos pueblos por el reparto del dinero, asunto que está pendiente de una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia.

La distribución del dinero de las eólicas que llega a la Mancomunidad de los 150 Pueblos se reparte del siguiente modo: un 45% para los ayuntamientos y un 55% para la mancomunidad como canon de las empresas por la ubicación de los molinos en terrenos municipales “en el término municipal” en que se encuentran. Y así se divide cuando las fincas son municipales.

Las diferencias surgidas en su día tienen su origen en el entrecomillado, que según algunos pueblos sirve también para la distribución cuando se trata de terrenos particulares «en el término municipal», que es como aparece en el acuerdo que la Mancomunidad firmó en el año 2006, indica Segundo Revilla. Así lo creen Las Aldehuelas, Vizmanos, Villar del Río y Santa Cruz de Yanguas, que ayer pidieron los citados informes en el pleno, que concluyó en torno a las 21 horas.

De este modo, el Presupuesto se quedó sobre la mesa no porque no se estuviera de acuerdo en las cuentas, sino por la falta de esos informes, según indicaron las citadas fuentes. La previsión económica ascendía concretamente a 855.779,89 euros, cantidad algo superior que la del ejercicio anterior, concretamente un 6% más, según se desprende de las cifras facilitadas por la entidad. A la reunión asistieron 11 de los 17 vocales que integran la asamblea, correspondientes a los siguientes pueblos: Yanguas, Aldealices, Villar del Río, San Pedro Manrique, Oncala, Cerbón, Magaña, Fuentes de Magaña, Carrascosa de la Sierra y Las Aldehuelas. Otra de las cuestiones ligadas al Presupuesto que se dejó sobre la mesa fue la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, con la que en un principio se estuvo de acuerdo y había sido negociada, pero que ayer algunos concejales prefirieron estudiar de forma más detallada. La cuestión no supone un aumento de plantilla pero sí una regularización de los empleos que ya hay –gerente, agente de desarrollo y peón- en cuanto a funciones. La aprobación de la RPT, que volverá al siguiente pleno, perseguía “definir y normalizar las competencias», dijo el responsable de la mancomunidad antes de la sesión plenaria.

El borrador, que mantiene sus cifras, contaba con un montante de 12.000 euros en el capítulo de inversiones, cantidad que realmente no se corresponde con todas las actividades que lleva a cabo la institución, integrada por 16 ayuntamientos.

Así, el llamado Otoño en Tierras Altas, con convocatorias durante todo un trimestre, está presupuestado en 10.000 euros; y la misma cantidad supone la realización de la trashumancia, la cual se realizará en breve, aunque el programa está todavía por perfilar. Esta primavera corresponde el traslado de las ovejas al pastor de Los Campos, Eduardo del Rincón. El pasado año el rebaño trashumante fue el de los hermanos de Navabellida Basilio, Ricardo y José María Pérez Martínez. A falta de perfilar algunas cuestiones, la trashumancia será el 11 y 12 de mayo, o bien el 18 y 19, según indicaron fuentes de la mancomunidad.

El Presupuesto refleja la recuperación de la convocatoria de ayudas al patrimonio, para la que se destinan 12.000 euros. En realidad la convocatoria figuraba también en el anterior, pero se prefirió no ejecutarla. La línea está dirigida a los ayuntamientos y también a particulares, con el requisito en este caso de que el edificio en el que se haga la obra tenga un uso público.

El Encuentro en Tierras Altas estaba presupuestado en 14.000 euros, a los que se suman 3.000 para la Escuela de Verano, si bien esta cantidad tampoco refleja la dotación económica real de la escuela, ya que el gasto va aparte. El capítulo de personal al completo supone unos 230.000 euros, según indicó el alcalde. La mancomunidad centra sus esfuerzos en el apartado del turismo. «No podemos hacer mucho más porque las competencias ahora de las mancomunidades están muy definidas y no puedes salirse», explicó el presidente». La asamblea tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad de Tierras Altas, situada en San Pedro Manrique, donde estaban citados 17 concejales, incluidos el presidente, y el vicepresidente de la entidad, cargo que recae en estos momentos en José María Valorio.

La Mancomunidad de Tierras Altas estrenará a corto plazo una nueva ruta. El proyecto lleva como lema ‘Conquistando Soria. Asómate a Tierras Altas’ y se articula en una ruta circular por municipios de la zona en los que se han colocado grandes murales. Todos pertenecen a la mancomunidad, a excepción de Suellacabras que quiso sumarse y formar del proyecto.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar el turismo y el conocimiento de la zona y está impulsado por la propia mancomunidad y la Diputación y cuenta con la participación de Numanguerrix y la firma alpARTgata. Los municipios han cedido fachadas de inmuebles, no necesariamente municipales, en los que se han pintado motivos alusivos a la idiosincrasia de esta zona de la provincia.

Conquistando Soria. Asómate a Tierras Altas contó con la participación económica de la Diputación, que aportó 12.000 euros para la confección de los dibujos en cinco municipios. El proyecto contempla además la señalización de la ruta a través de hitos o nexos que conexionen los murales, así como la colocación de paneles informativos en las localidades de Castilfrío de la Sierra y Villar del Río.