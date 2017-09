Langa no seguirá como punto de primera intervención de incendios

Langa no continuará siendo punto de primera intervención de incendios. El pleno aprobó ayer descolgarse del acuerdo firmado en su día con la Diputación Provincial y denunciar el convenio porque los acuerdos pactados no se han cumplido, según explicó el alcalde, Constantino de Pablo.

El acuerdo firmado en su día recogía que Langa aportaba 11 voluntarios y un camión, y la Diputación, la formación del personal y aportación de material, «el cual nunca ha llegado». Así lo aseguró ayer el alcalde, Constantino de Pablo, poniendo encima de la mesa la «falta de equipamiento» y argumentando de este modo la denuncia del acuerdo.

La gota que colmó el vaso fue que la institución provincial ha pasado una factura de 400 euros al Ayuntamiento por una intervención a raíz de un fuego que originó el Ayuntamiento en una tarea municipal y que «no causó daño».

El de ayer era un pleno ordinario pero con un cariz especial: el alcalde dio cuenta de su paso a no adscrito, pero no hubo sorpresas aunque tampoco se esperaban. Constantino de Pablo seguirá siendo alcalde de Langa como concejal no adscrito después de abandonar el PP, formación por la que ha sido alcalde en este municipio durante más de 25 años. El pleno transcurrió con normalidad y no se presentó, tal y como estaba anunciado, ninguna moción de censura. La corporación está formada por siete concejales, de los que cuatro han sido hasta ahora del Partido Popular, que se queda con tres ediles. Hay dos de Ciudadanos y uno del PSOE.

El teniente de alcalde, Alfredo Ortiz, reiteró ayer horas antes de la sesión que los concejales populares no tenían intención de presentar una moción de censura, asunto sobre el que no se había hablando con el partido. Asimismo, el concejal de C’s Iván significó que su grupo no había profundizado sobre el particular y añadió que una maniobra de ese tipo sería arriesgada en un pueblo pequeño como Langa.

Mientras, el concejal del PSOE, Miguel Ángel Ortiz, pidió en días pasados que el alcalde de Langa dimitiera tras su paso a no adscrito.