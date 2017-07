La directora general de Telecomunicaciones,María Victoria Seco, se reunió ayer con un centenar de alcaldes de la provincia para informarles de las convocatorias abiertas y las diferentes líneas de ayudas para la mejora de acceso a Internet y la recepción de la TDT en el medio rural. Una de ellas es la abierta hace poco más de una semana y dotada de 1.650.000 euros dirigida a operadores pequeños y «de nicho, que hay por ejemplo en la provincia de Soria y pueden presentar proyectos». La Junta anima a estos operadores a que presenten proyectos en la provincia, lo que pueden hacer hasta el 30 de septiembre. «Estamos hablando de una subvención del 90%. Cualquier operador sabe que tiene el 90% de la inversión que vaya a realizar financiada por la Junta. Es muy poquito lo que tiene que invertir. Lógicamente luego tiene que firmar contratos con los ciudadanos y esa labor la tenemos que hacer con las diputaciones y desde luego con los alcaldes».

La finalidad de estas subvenciones convocadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es «acelerar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de acceso a Internet de alta velocidad a las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años», según fuentes de la Junta.

Las zonas objetivo de esta convocatoria son aquellas consideradas ‘zonas blancas’, es decir, donde no haya ningún operador prestando servicios de 30 Mbps o más, de acuerdo con el mapa de cobertura elaborado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, y aquellas entidades de población que tengan una población no superior a los 500 habitantes.

Otra convocatoria es la dotada de 13 millones de euros para Castilla y León, del Estado, financiados al 70%, frente al 40% del ejercicio anterior. Esta convocatoria es para las operadoras. Según la directora de Telecomunicaciones, hace cuatro años había 340.000 personas que no tenían diez megas y en 2016 solo 42.000 personas. Pero nos sigue preocupando la gente que tiene internet de baja calidad y 6.000 personas que «nos consta que no tienen internet con tecnología que no sea la satelital».

La directora de Telecomunicaciones también se refirió a esta posibilidad, la del satélite. «Allá donde no lleguen las operadoras, estamos ofreciendo la alternativa del satélite», si bien aquí el ciudadano se encuentra con «la barrera» de una inversión que supone 400 euros, si bien hay subvenciones también para ello.