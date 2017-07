La inversión en la estación de nieve se eleva a 35 millones de euros

La estación de esquí en Urbión requiere una inversión de 35 millones de euros y, una vez en marcha, una aportación anual de 1,5 millones para su mantenimiento. Son dos de las cuestiones más relevantes que se extraen del informe realizado por la empresa Neugest 1957, a la que la Diputación encargó un estudio de viabilidad sobre un proyecto de estación de esquí en Urbión. El citado informe, que se dio a conocer ayer en la Comisión de Desarrollo Económico, contempla una estación de esquí con 89 puestos de trabajo, el 40% de los cuales serían fijos, y el otro 60% restante, temporales.

El presidente, Luis Rey, desgranó las conclusiones más importantes de este estudio –«que no es un proyecto como tal» y, por tanto, no entra al detalle– en torno a cinco ejes fundamentales como son la ubicación, la inversión inicial, la climatología, el medio ambiente y la viabilidad económica.

La inversión inicial de 35 millones que plantea el informe se desglosa como sigue: 14 millones para los remontes; 7,7 para la nieve artificial; 5,1 para construir las instalaciones y los edificios; 3,1 millones estimados para contingencias; dos millones para las pistas; un millón para los vehículos; 1,4 para estudios y gestión de la construcción; y 1,6 millones para otros conceptos.

En cuanto a la viabilidad económica, el documento establece la necesidad de que la estación cuente con una subvención o ayuda anual de 1,5 millones de euros. Algo que, según explicó el presidente, resulta habitual en el resto de estaciones de esquí de España y Europa, puesto que «en todas se necesita subvención de la Administración para su mantenimiento», añadió.

Sobre el carácter deficitario de la estación, el documento suscribe lo siguiente: «A pesar de esta rentabilidad negativa, el impacto económico de una estación en la región sería positivo, creándose lugares de puestos de trabajo y riqueza a través de los negocios complementarios que se benefician a través de la implantación de una estación, tales como restauración, alojamiento, comercio y por tanto el balance económico global de la estación es positivo».

Hasta la fecha, ninguna institución o empresa privada se ha dirigido a la Diputación interesándose por la gestión del proyecto. Sobre un hipotético apoyo de la Junta en el mantenimiento anual de la estación, Luis Rey se limitó a decir que la consejera Pilar del Olmo había mostrado su interés en él cuando el proyecto había estado encima de la mesa, para atajar el tema a renglón seguido diciendo que «no es bueno avanzar decisiones de futuro».

En cuanto a la ubicación, el estudio aclara que no podrá ser una estación de esquí alpino. En este sentido, el informe confirma que, después de analizar las orientaciones existentes, oeste y sur, en el lugar en que se situará la estación «no existe ninguna orientación norte que permita el desarrollo de pendientes para esquí alpino». La estación de Urbión, a la que siempre se ha llamado de montaña o de esquí alpino, recibiría 70.000 visitas al año, 7.000 en verano y 63.000 en temporada.

En el área climática, el estudio «no dice nada que no supiéramos». El documento suscribe que «está subiendo la temperatura, algo que no afecta solo a Urbión sino que es una realidad en España y en todo el planeta, y cada año nieva menos». La cuestión preocupa pero «de forma relativa. Si pensamos en recuperar el coste de la inversión en 30 años, no creo que en este tiempo vaya a dejar de nevar en Urbión», sostuvo el presidente.

‘que nadie se asuste’

«Pero que nadie se asuste». El presidente provincial dijo esta frase al menos en tres ocasiones, lanzando mensajes de tranquilidad de forma continuada, también en cuanto a las conclusiones en el área de medio ambiente. En esta línea Neugest recuerda que el proyecto «no encaja dentro del Plan de Ordenación del Espacio Natural (Porn), pero que no se alarme nadie tampoco». Según Rey, «lo mismo ha sucedido en otras estaciones», en las que, como ocurriría en ésta si se llevase a cabo el proyecto, se cambió la normativa.

EN BUSCA DE UN RESPALDO SOCIAL MAYORITARIO

El proyecto de estación de nieve en Urbión comenzó apelando al consenso y así seguirá, dejó claro el presidente, Luis Rey. Ayer lo conocieron los grupos políticos en comisión y también los alcaldes de toda el área de influencia de Urbión. La reunión ad hoc tuvo lugar en Duruelo y a ella asistieron, además, los responsables municipales de Covaleda, Montenegro de Cameros, Vinuesa, Salduero y Molinos de Duero.

A estos primeros pasos para dar a conocer las conclusiones del informe seguirán otros no menos importante. Según el presidente, la documentación se hará llegar a la Junta y a otras instituciones que se han interesado por el proyecto, para que «entre todos saquemos también conclusiones». A falta de decidir el tipo de proyecto invernal que se hará, el presidente provincial manifestó que «se llevará adelante si tenemos un respaldo mayoritario socialmente».

Reconoció que éste había sido un tema «conflictivo siempre», por lo que se necesita de un respaldo suficiente y mayoritario de la sociedad soriana», reiteró. Sobre la acogida de la estación de esquí en la zona, el presidente provincial habló de que «a diferencia de hace 30 años, cada vez las vecindades de la zona son más favorables a hacerlo».

Así, la Diputación tendrá en cuenta las diferentes sensibilidades al respecto, pero el proyecto no se aparcaría porque hubiera una voz discrepante, según lo manifestado por el presidente: «Ni se hará de todas maneras con la oposición frontal de la sociedad soriana, ni porque se oponga un colectivo dejará de hacerse. Hay que ser ambiciosos en las propuestas y en los proyectos. Ya sabemos cuál es el resultado haciendo lo que se hacía siempre», advirtió. No obstante, el consenso no parece ser lo primero en el orden de prioridades a la hora de sacar adelante el proyecto: «Lo que hay que medir ahora es el coste anual y el coste durante todos los años, si somos capaces de hacerle frente», concluyó Rey.