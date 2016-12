Incendio en la fábrica de harinas de San Esteban

Esta noche se ha producido un incendio en San Esteban de Gormaz, en la fábrica de harinas que hay en la Avenida Valladolid. El incendio ya está controlado pero todavía quedaban algunos focos a las nueve de la mañana. No hay que lamentar daños personales y ha habido que desalojar una vivienda cercana y cortar la calle, pero no ha habido que evacuar ninguna otra vivienda colindante. Los daños materiales son importantes y no se descarta que el edificio acabe derrumbándose. De momento, se desconocen las causas del siniestro.

Las llamas han afectado a las tres plantas del edificio y la Guardia Civil ha optado por cerrar la calle porque la temperatura en el lugar es muy alta y se está produciendo mucho humo. Están interviniendo bomberos voluntarios de San Esteban de Gormaz y de El Burgo de Osma. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres camiones, tres bomberos profesionales y 15 voluntarios

La comunicación se ha recibido en torno a las seis de la mañana a través del 112 en el Centro Operativo de Servicios y la patrulla de servicio ha podido confirmar que las llamas procedían de la fábrica de harinas.