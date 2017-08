Un incendio calcina una nave de Distiller en Ólvega

Un incendio calcinó ayer una nave de la empresa Distiller en el polígono industrial Emiliano Revilla, de Ólvega. El fuego se desató poco antes de las 4.30 horas en una pequeña nave anexa a esta empresa, la cual se dedica a la gestión, tratamiento y eliminación de residuos líquidos industriales. Las llamas fueron controladas sobre las 6 horas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En el momento de producirse el incendio, en las instalaciones solo se encontraba una persona que realiza tareas de control y mantenimiento. Fue esta persona, que se hallaba en otras dependencias de la factoría, quien dio aviso al 112 del incendio.

El origen del fuego está todavía por identificar, si bien la propia empresa baraja dos posibles causas. Distiller remitió ayer un comunicado a la Junta de Castilla y León dando cuenta de lo sucedido, en el cual se apunta como hipótesis un cortocircuito en el sistema eléctrico de la fábrica, o bien la reacción de diferentes compuestos en una combustión espontánea, que provocara el fuego, según indicó ayer el alcalde de Ólvega. Un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Soria investiga las causas por las que se inició el fuego, indicó la Subdelegación.

El fuego no alcanzó a ninguna sustancia tóxica por lo que no hubo que iniciar ningún protocolo de seguridad en este sentido, de los que establece Protección Civil para estas circunstancias.

De hecho, la nave en cuestión no tenía residuos industriales, sino productos de desecho, trapos, papel y contenedores ya vacíos, según explicó el responsable municipal. El aspecto que ofrecían las instalaciones pasadas las 11.30 horas era normal, con la salvedad de la zona del incendio en la que se apreciaba que el incendio fue cogido a tiempo para que no se propagara al resto. Todo el exterior estaba encharcado y parte del edificio ennegrecido. Las llamas saltaron a la zona exterior izquierda de la nave, donde se quemó una retroexcavadora pequeña y contenedores de plástico.

El jefe de Producción confirmó que el fuego afectó únicamente a la citada nave, según fuentes de la Subdelegación. La subdelegada, Yolanda de Gregorio, se puso a disposición del responsable de la empresa como del alcalde, para lo que pudieran necesitar, según las citadas fuentes.

El dirigente municipal destacó el hecho de que el incendio se controlara con prontitud y el fuego no alcanzase a ningún producto tóxico. «En ningún momento ha habido riesgo para la seguridad de las personas ni para quienes estuvieron allí. Afortundamente todo quedó en un susto», indicó el responsable municipal que añadió: «Indudablemente plantas como ésta suponen un riego y yo como alcalde tengo que recordar que hay que tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes». A renglón seguido, significó que «la predisposición inmediata por parte de la empresa para hablar con el Ayuntamiento».

El incendio quedó extinguido por entero sobre las 9 horas. En las tareas de extinción participaron ocho bomberos de Ólvega, dos profesionales y seis voluntarios, con dos motobombas, además de agentes de la Guardia Civil. El alcalde subrayó la eficacia del trabajo del parque de bomberos de la diputación.

A media mañana muchos vecinos de Ólvega todavía no se habían enterado de la noticia, tal y como pudo comprobar este periódico, ni siquiera las pocas personas que sobre esas horas se dejaban ver por el polígono tenían conocimiento del suceso.

LA PLANTILLA COGIÓ VACACIONES EL DÍA ANTERIOR

El suceso no afectará al trabajo de la fábrica, en la que trabajan una veintena de personas. Precisamente la mayoría de ellas había empezado las vacaciones el día anterior, según indicó el alcalde, Gerardo Martínez. En periodo de actividad, la empresa está en marcha las 24 horas, con mayor intensidad de trabajo en los turnos de mañana y tarde, según el dirigente municipal, que se personó en las instalaciones cuando le fue comunicada la noticia y todavía se estaba extinguiendo el fuego. A media mañana, en la fábrica se encontraban algunos directivos en el interior, así como cinco trabajadores, que no quisieron hacer ningún comentario. Los operarios de la fábrica proceden de Ólvega, Ágreda y otros pueblos de la comarca. Distiller acudió recientemente al Ayuntamiento para comunicarle que buscaba un peón, lo que está colgado en la web municipal desde hace pocos días. esta persona tendrá como funciones ayudar al oficial de planta en la carga, descarga y tratamiento de reactores y la carga y descarga de cisternas con el uso de bombas eléctricas, entre otras misiones.

una inversión de 11 millones para el proyecto

Distiller fue inaugurada en el año 2011. La empresa –que tiene su sede central en Barcelona- apostó por Ólvega para esta planta con una inversión de 15 millones de euros de los que 4,5 millones fueron aportados por la Junta de Castilla y León. En marzo del presente año, el Tribunal Supremo avaló la autorización ambiental que la Junta había concedido para la instalación de la empresa de gestión tratamiento y recuperación de residuos peligrosos y no peligrosos. El Supremo rechazaba con ello el recurso interpuesto por la Asociación Ecologistas en Acción contra una sentencia del TSJ que consideraba ajustada a derecho la orden de la Junta por la que concedía autorización a Distiller. La Junta concedió una primera autorización ambiental a la planta en 2009, que fue objeto de modificaciones, y anulada por el TSJ y por el Supremo. Este permiso no tenía nada que ver con la autorización denunciada por Ecologistas en Acción, ya que la segunda «era consecuencia de un nuevo e íntegro proyecto», según dejó claro en su día el texto del Supremo.