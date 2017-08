La guerra del PP enfanga la actividad política provincial

La crisis y el enfrentamiento que el PP ha trasladado a la Diputación Provincial ha conseguido enfangar la actividad política provincial. Y aunque el presidente de la Institución, Luis Rey, ha manifestado su deseo de que esta guerra interna del partido conservador no se traslade a la casa se encuentra instalada, como se demostró en el pleno.

A los miembros del PP que siguieron la sesión desde los sillones del público solo les interesó la intervención de su portavoz en los puntos que suscitaron la polémica, al estar relacionados con la salida de seis diputados del grupo, por no acatar la orden de la dirección de respaldar el cambio de portavoz, puesto que desde ayer ocupa Jesús Peregrina. Una vez que concluyó esta parte del debate, la mayoría abandonó el salón de plenos. Parece ser que los temas relacionados con la gestión provincial, como las bases para garantizar un reparto equitativo de los planes provinciales, o bien el nuevo contrato para responder a la ayuda a domicilio en el medio rural, no interesaron a los miembros del partido.

El enfrentamiento y la crisis es tan evidente que en las redes sociales se ha iniciado un campaña de acoso y derribo. El senador Tomás Cabezón, en su cuenta de Facebook, desentierra el pasado socialista de la que fuera su compañera de partido Ascensión Pérez y recuerda, con un buen número de recortes de prensa, que se fue del partido. «Ascensión Pérez lo hizo en el PSOE y lo ha vuelto hacer en el PP, si no se sale con la suya.... a romperlo todo, maldita hemeroteca», escribe el senador en la red, con el objetivo de sonrojar a la alcaldesa de Almarza que gana con mayorías absolutas en el pueblos desde hace varias legislaturas, tanto si se presenta por el PSOE, como independiente o por el PP.

Por otra parte, un mensaje comenzó a circular el jueves en wasap, después del pleno, con el que se ponía de manifiesto lo siguiente: «Hoy seis diputados tránsfugas y Luis Rey han convertido la Diputación Provincial en un mercado persa. Luis Rey ha comprado 6 votos tránsfugas y los 6 tránsfugas han cambiado los votos que obtuvieron del PP por prebendas y privilegios personales. Esto es un ataque a la democracia. Pásalo». Si bien este mensaje es anónimo reproduce, casi de una manera literal, una de las intervenciones que realizó Peregrina en el pleno y que leyó de un escrito que llevaba preparado.

El PP ha trasladado sus disputas internas al tablero del juego de la Diputación y el presidente, Luis Rey, empieza a creer que lo hacen para «generar inestabilidad» en el gobierno de la casa que ha funcionado durante dos años sin problemas y con una buena parte de proyectos aprobados por unanimidad, o por lo menos con la abstención de los populares. «Una inestabilidad que solo tiene un objetivo que es perjudicar al PSOE», puntualizó ayer Rey.

Pasadas 24 horas de la celebración del tenso pleno, el presidente ayer se mostraba tranquilo y manifestó que «si alguien quiere manchar este mandato es porque el PSOE lo está haciendo bien. Solicitó a los que están enfrascados en esta guerra que «no estorben» y adelantó que el equipo de Gobierno va a seguir trabajando con normalidad con el fin de normalizar la situación. Ayer envió una carta a los grupos políticos y a los no adscritos para que den a conocer los miembros que compondrán las comisiones de 12 miembros, con el objetivo de realizar las modificaciones y continuar con el trabajo administrativo.

La propuesta de pacto de estabilidad ha sorprendido porque no se ha producido ningún indicio de inestabilidad en la Diputación, donde el PSOE gobierna sin problemas con los apoyos puntuales de los dos diputados expulsados de Ciudadanos. Además, la propuesta del PP no tenía ningún contenido programático, con lo que supondría, en teoría, apoyar las políticas que hasta ahora ha criticado con dureza, por lo que no parece un argumento para la estabilidad.

Al vicesecretario del PP, Gerardo Martínez, le sorprendió la expectación que se ha generado en torno a la propuesta del pacto de estabilidad, de la que destacó que se trata de una oferta «responsable, valiente, en aras del interés de todos los sorianos, y dentro de la más absoluta normalidad democrática», según se recoge en un comunicado de prensa.

Asimismo consideró que se tiene « altura de miras», para «primar los intereses generales de la provincia de Soria por encima de los intereses de los partidos políticos, para evitar que conductas que no velan por el interés general de los sorianos y que tienen otros dudosos intereses controlen la Diputación», en referencia a los seis diputados críticos que han dejado el grupo y son tachados por el PP de tránsfugas, al no ceder sus actas de diputado. Martínez comparó la propuesta del pacto de estabilidad de los populares sorianos al que ofreció Mariano Rajoy al PSOE para conseguir su investidura, «una abstención que defendieron Carlos Martínez y Luis Rey». Otro ejemplo que citó Martínez ha sido el ofrecimiento de Cospedal a Page para garantizar la estabilidad de Castilla La Macha tras la ruptura del pacto entre PSOE y Podemos.

Unas comparaciones que se parecen «como un huevo a una castaña», dijo Rey. En primer lugar, Rajoy no había formado gobierno y necesitaba la abstención para su investidura y en el caso de Castilla La Mancha se rompió un pacto de gobernabilidad entre PSOE y Podemos. En la Diputación de Soria no se ha producido ninguno de los dos escenarios. El PSOE no se encuentra al inicio de una legislatura y pendiente de una investidura, ni se ha roto ningún pacto entre partidos. De hecho Rey gobierna con el respaldo de José Antonio de Miguel y de Raúl Lozano desde hace dos años a los que ha entregado áreas de responsabilidad. No necesita a los seis no adscritos que salen del grupo popular.