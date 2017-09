Los grupos rechazan la convocatoria del referéndum catalán

Los dos grupos políticos de la Diputación y toda la bancada de los no adscritos aprobaron ayer una moción de «rechazo a la convocatoria y a la celebración del referéndum secesionista en Cataluña fuera del marco de la Constitución española». Todos cerraron filas en torno a la moción presentada por el PP, pero dejando claros posicionamientos políticos y algunas cuestiones en clave provincial. Comenzando por el presidente, Luis Rey, para quien la cuestión catala tiene detrás un debate de insolidaridad territorial. «Es siempre quien tiene más potencial económico, quien quiere irse y eso enfrenta con la solidaridad. Una solidaridad que nosotros ya tuvimos con el resto», en referencia a la emigración. El otro matiz de Rey fue político: «De aquellos polvos, estos lodos», dijo Rey a Peregrina antes de reprocharle el «uso espúreo que su partido ha hecho de los nacionalismos. Cuando se usa para conseguir votos, al final pasa esto», advirtió.

El diputado no adscrito José Antonio de Miguel propuso incorporar a la moción un tercer punto «para la ilegalización de los partidos que no respeten el orden constitucional», adelantando, no obstante, que votaría a favor aunque no se incluyera.

Soria, independiente

El corporativo manifestó que, aunque era «un tanto surrealista» que la Diputación tuviera que manifestarse sobre el particular, «nos daba la oportunidad de pronunciarnos sobre la política nacional que se necesita». Una política que pasa, a su entender, por un replanteamiento del Estado de las Autonomías. De Miguel advirtió del «caos institucional» que podría derivarse si se consuma la secesión. «¿Qué pasaría? Incluso la provincia de Soria podría pedir ser comunidad uniprovincial», ironizó.

Mientras, la diputada Ascensión Pérez, también no adscrita, se mostró «complentamente de acuerdo» con la moción, considerando que la separación llevaría a Cataluña a un «retroceso insalvable».

Los grupos prefirieron dejar la moción como estaba, con los dos puntos planteados por Peregrina, en el sentido de rechazar la convocatoria y apoyar y respaldar a las instituciones del Estado en su función de mantener y hacer cumplir el orden constitucional.