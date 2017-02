Golmayo promueve 55 huertos urbanos para sus vecinos

«Un huerto puede ser fuente de muchas cosas y en este caso queremos que lo sea sobre todo de intercambio de experiencias y de vecindad». Éste es el ánimo que mueve al Ayuntamiento de Golmayo a la hora de poner en marcha más de medio centenar de huertos. Dos máquinas se encuentran desde hace unos días en el lugar explanando la zona donde se habilitarán estos huertos.

Son un total de 55 pequeñas parcelas para el cultivo de distinta extensión: el más pequeño tiene 42 metros cuadrados y el mayor, casi el triple, 120 metros cuadrados. Este programa de huertos municipales ideado por el Ayuntamiento que dirige Benito Serrano pretende ser una alternativa de ocio saludable para los amantes de la agricultura, pero no sólo. También aspira a convertirse en una alternativa cultural y de ocio «que fomente la idea de desarrollo sostenible, fomentando igualmente las relaciones humanas, el trabajo y el contacto con la naturaleza». Así lo refleja el reglamento regulador de este proyecto en torno al cual se pretende realizar una actividad lúdico-recreativa, «una zona de intercambio, de trueques, que facilite a los vecinos el intercambio de semillas, productos...», explica Serrano, que añade: «No se trata de un punto de venta, sino de impulsar la recuperación y el mantenimiento de la agricultura en un espacio en el que primen las relaciones sociales y la transmisión de experiencias».

Los huertos se asientan en una superficie situada entre Golmayo y Camaretas, a los pies del puente por el que cruza el ferrocarril pasado el cementerio. Los terrenos son de titularidad municipal tras una cesión durante los próximos diez años. Propiedad de MR, la empresa promotora del centro comercial los ha cedido de forma gratuita en principio durante una década, según explicó el alcalde. Las fincas en cuestión que han sido cedidas son dos parcelas rústicas: una situada en el paraje Los Caños, con una superficie aproximada de 2.221 metros; y otra en El Pastacón, de unos 5.954. Ambas en el término municipal de Golmayo. La cesión está planteada con posibilidad de prórroga.

Los huertos están destinados a personas empadronadas en el municipio al menos con un año de antigüedad anterior a la finalización del plazo de solicitud. Si las plazas no se cubrieran, ‘entrarían’ los empadronados con menos de un año. «La idea es sacarlos pronto porque vamos ya un poco justos de tiempo», avanzó el responsable municipal sobre la licitación de las parcelas.

El Ayuntamiento ha numerado ya todos los huertos y cada uno tiene ya fijada su extensión. De los 55 huertos proyectos, un total de 20 se reservarán por sorteo. Diez de ellos serán para personas mayores de 65 años y otros tantos para desempleados, en ambos casos empadronados. En el caso de que estos no se adjudicaran, se incorporarían al resto, según recoge el reglamento.

La previsión del Ayuntamiento es adjudicarlos por cinco años. La tasa se calculará teniendo en cuenta los metros cuadrados de cada huerto de ocio, a razón de 0,75 euros por metro cuadrado, según establece la ordenanza fiscal reguladora, que el Ayuntamiento ya tiene lista. Así, y según los cálculos municipales, el precio de los huertos por año irá desde los 31,50 euros a los 90 euros, en función de su extensión.

El Consistorio publicará la convocatoria en el tablón de anuncios y en la web municipal y los huertos se adjudicarán en régimen de concurrencia a través de sorteo público, según el reglamento. La presentación de solicitudes deberá hacerse en el Ayuntamiento, donde también se entregarán los modelos de petición de huertos. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende dotar a los vecinos del municipio de espacios libres alternativos que mejoren su calidad de vida, así como aumentar la oferta de ocio para la población. También «reforzar la idea de comunidad, fomentando la convivencia y la solidaridad» y proporcionar una alternativa a los aficionados a la horticultura.