Golmayo llama otra vez a Soria para la pasarela

Se puede decir más alto pero no más claro: «La pasarela entre Soria y Golmayo es una necesidad ya». Eso, en términos sociales, a los que se añade la consideración política y la económica. «El Ayuntamiento de Soria debe tener voluntad política y querer». Y otra: «400.000 euros para las tres administraciones, si hay voluntad, no supone tanto gasto». El Ayuntamiento de Golmayo reclama al de Soria que se sume al impulso conjunto de la pasarela que una los dos municipios, reivindicación vieja que hasta la fecha no ha dado ningún fruto. El alcalde, Benito Serrano, subrayó la importancia de que la infraestructura pueda ser pronto una realidad, que acabe con el peligro que supone cruzar la variante para ir de la capital a Camaretas o regresar.

Como se recordará, dos adolescentes resultaron heridos de gravedad hace menos de un mes al ser atropellados al cruzar la variante. El suceso levantó una gran alerta social, con unas 5.000 firmas recogidas en las redes sociales para que se construya la pasarela, tras lo cual se pone sobre la mesa la reivindicación, una vez que los heridos ya han sido dados de alta.

Serrano recordó que en «numerosas ocasiones» ha solicitado una reunión con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, para hablar de asuntos de interés común para ambos municipios con la prioridad de la pasarela, sin que haya recibido contestación. «El último fechado y enviado el 19 de diciembre pasado, días antes del accidente, reiterando la solicitud de reunión de los escritos anteriores», dijo.

El alcalde ve lógico que sean los dos ayuntamientos los que ‘empujen’ la construcción de la pasarela, una obra que, en su opinión, deberían financiar «a tres bandas»: las dos instituciones locales y el Ministerio de Fomento.

Así y con todo, si algo tiene claro el Ayuntamiento que dirige Serrano es que ni el silencio del Consistorio capitalino, ni la negativa de Fomento hasta la fecha para incluir la pasarela en los Presupuestos Generales del Estado le harán retroceder en el impulso de este paso aéreo. Según el alcalde, en la mañana de ayer tuvo lugar el último contacto municipal con el Ministerio tras una llamada de Fomento en la que se instaba al Consistorio a una modificación del proyecto enviado en su día.

El cambio consiste en la eliminación de uno de los pilares que sujetaría la pasarela en el lugar en que se proyecta, concretamente uno de los situados en la parte más cercana al pueblo, según señaló el responsable municipal. Golmayo comenzó su reivindicación de la pasarela hace una década. Serrano recordó que en 2007 ya se planteó la necesidad y al año siguiente «fuimos al Ayuntamiento de Soria a exponerlo», así como las carpetas de proyectos y los entregados a la Unidad de Carreteras de Soria.

Desde el Ayuntamiento de Golmayo se apunta a que la necesidad de la pasarela no obedece únicamente a la cercanía entre la capital y el área de Camaretas. «Si no estuviera, posiblemente hubiera sido también necesaria», apuntó el alcalde aludiendo a que es «el camino más recto y claro» hacia Valonsadero, toda vez que el llamado ‘monte de los sorianos’ es destino diario de deportistas y paseantes. Serrano significó que la incorporación natural hacia Valladolid es la pasarela para ir a la Vía Verde y a Valonsadero. «Su necesidad es una realidad más que clara. Si queremos hacerlo, se puede»».

Por último, el alcalde de Golmayo recordó que su municipio asumió en su día la pasarela que hay a la altura del centro comercial, con 98.000 euros que pagó con fondos propios, si bien «era un caso distinto, ya que era de Golmayo a Golmayo, en el mismo término».

El responsable municipal concluyó diciendo que no se trataba de buscar culpables «pero sí de dar una llamada de atención. Lo que queremos es que la pasarela sea realidad», añadió.