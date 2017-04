Golmayo liquida las cuentas pendientes de cinco años con Fuentetoba

Golmayo liquida cuentas con la Entidad Local Menor de Fuentetoba, por la delegación de competencias, correspondientes a los últimos cinco años. El acuerdo llega después de un «bloqueo» que se extendió a lo largo de la legislatura anterior y del que el alcalde del municipio, Benito Serrano, culpó a los otros grupos políticos con representación en el Ayuntamiento que él gobernó en minoría como independiente. «En todos los años anteriores no hubo voluntad de adoptar un acuerdo a pesar de que se celebraron numerosas reuniones», puntualizó Serrano, quien subrayó que ahora el acuerdo que se ha aprobado ha sido por unanimidad de todos los grupos, «cuando no ha cambiado nada en comparación con lo que se planteaba en la pasada legislatura».

Lo que ha tardado tanto en llegar ha sido la definición de los criterios para liquidar el reparto de ingresos y gastos que le corresponden a Fuentetoba, como Entidad Local Menor que depende de Golmayo, en virtud de un convenio de delegación de competencias entre ambos pueblos que se firmó en 2007. Después de alcanzar un acuerdo, tanto la Junta Vecinal de Fuentetoba, como el pleno del Ayuntamiento de Golmayo, aprobaron los criterios con los que se han liquidado los ejercicios económicos entre 2012 y 2016 que ha dado como resultado un ingreso de 86.385 euros que debe ingresar Golmayo en las arcas de Fuentetoba. Uno de los puntos importantes del acuerdo es que se han sentado las bases para realizar el reparto de manera anual y «eso nos va a permitir conocer de antemano el dinero con el que disponemos», explicó el alcalde de Fuentetoba, Luciano Hernández.

Este año la Entidad Local Menor contará con 147.000 euros, en virtud de este reparto, de los que 115.000 euros corresponderán a la liquidación anual de 2017 y otros 30.000, aproximadamente, a los ingresos de los atrasos de los últimos cinco años, que se van a hacer efectivo en los años 2017, 2018 y 2019, como así lo ha solicitado Fuentetoba, «para no incumplir la regla del gasto», puntualizó Hernández. A partir de ahora, las liquidaciones de cada ejercicio presupuestario se realizarán antes del 31 de marzo del año siguiente al liquidado y la cantidad resultante se abonará también en el año siguiente.

Hernández se mostró satisfecho con el acuerdo porque normalizará el funcionamiento entre las dos administraciones locales, porque desde que se firmó el convenio en 2007 no se han realizado muchas liquidaciones. Esta situación no ha bloqueado el funcionamiento de la tesorería de Fuentetoba, porque a lo largo de estos años se le concedía candidades a cuenta para disponer de dinero. Fuentetoba, como Entidad Local Menor, funciona de manera autónoma y gestiona todas las competencias municipales, a excepción del urbanismo, que por ley no puede hacerlo.

Este convenio permite la cesión de ingresos de Golmayo a Fuentetoba en conceptos de recaudación de impuestos como el IBI, de circulación de vehículos, ingresos correspondientes para las compañías eléctricas, de gas y telefonía, la recaudación por el cobro de tasas y los fondos de las subvenciones de la Junta de Castilla y León. Para ello se tiene en cuenta los ratios de población o la extensión territorial de Fuentetoba dentro del municipio.

Por contra, Fuentetoba cede los ingresos anuales que le corresponde por la participación de Municipios en los Tributos del Estado para hacer frente a los gastos generales del Ayuntamiento de Golmayo y aunque estos servicios se han ampliado, como la apertura del colegio, la guardería o la biblioteca, así como la construcción de una nueva casa consistorial y de un polígono industrial, no se aplicará ningún gasto a la entidad local.

Una vez que se ha cerrado esta liquidación, la Junta Vecinal de Fuentetoba aprobará en las próximas semanas su presupuesto anual que rondará los 280.000 euros. El alcalde explicó que tiene en proyecto el cambio de la iluminación pública en la zona de la urbanización por led, una vez que se ha cambiado en el resto del pueblo.