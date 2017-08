Golmayo iniciará el curso con cuatro aulas prefabricadas

Las obras de ampliación del colegio de Infantil y Primaria Gerardo Diego de Camaretas, en Golmayo, no han comenzado y este próximo curso escolar un grupo más de alumnos tendrán que seguir las clases en una aula prefabricada. Estos días se ha instalado la cuarta caseta que se suma a las otras tres que se habían colocado en cursos anteriores para hacer frente a la demanda de matrícula.

El colegio de Camaretas arrancará el próximo curso académico con 400 alumnos y será de doble vía, es decir dos aulas por curso. Eso significa que una cuarta parte de los niños matriculados seguirán el curso escolar 2017-2018 en un aula prefabricada. Una situación que se mantendrá hasta que se construya la ampliación del colegio actual.

Durante el curso 2016-2017 funcionaron 17 unidades, seis en Infantil (120 alumnos) y once en Primaria (200 alumnos) y para este curso, desde la Consejería de Educación se contemplaba la necesidad de dotar al colegio de una unidad más. De esta manera, la matricula en Camaretas está al nivel de algunos colegios de la capital que tienen implantada la doble vía.

El crecimiento de la urbanización de las Camaretas en Golmayo y la instalación de familias jóvenes en el municipio ha dejado pequeño al colegio. Aunque el número de nacimientos había bajado en los últimos años por debajo de los 30 anuales a causa de la crisis ha vuelto a repuntar según explicó el alcalde del municipio, Benito Serrano.

El regidor municipal indicó que la instalación de esta cuarta aula móvil ya estaba prevista desde el momento que se colocaron las otras aulas porque se conocía de antemano la demanda de matrícula por el censo en el municipio. «Aunque al principio los padres eran reticentes por si las aulas no estaban bien acondicionadas contra el frío o el calor, ahora ya no hay problemas», puntualizó Serrano, quien habló no solo como alcalde sino también como padre «porque mi hijo ha estado en una de estas aulas y no ha habido problemas».

El director provincial de Educación, Javier Barrio, también subrayó que estas casetas que se emplean como aulas están perfectamente acondicionadas y en los cursos escolares anteriores no ha habido problemas.

Las cuatro aulas prefabricadas resuelven los problemas de capacidad con los que cuenta el colegio. El año pasado se realizó un acondicionamiento, con una pequeña ampliación que permitió habilitar alguna aula aprovechando espacios como una sala de usos múltiples. Por eso este año no ha habido más remedio que instalar otra caseta para albergar a todo el alumnado.

Según explicó Barrio, en el colegio de Camaretas, a petición del alcalde, se va a realizar una pequeña intervención que dotará al inmueble de una instalación que garantizará de una mejor eficiencia energética. También está en proyecto una instalación para ganar eficiencia en materia de calefacción, pero estas mejoras se incorporarán en el nuevo colegio.

Las obras de ampliación del colegio de Camaretas se licitaron el pasado mes de mayo, por un presupuesto de 1.876.793,55 euros. Desde la Consejería de Educación no se contempla el inicio de las obra de ampliación, por lo menos, hasta el mes de diciembre, según informaron ayer a DIARIO DE SORIA/EL MUNDO.

El expediente de contratación de obra se encuentra en estos momentos en fase de valoración de ofertas económicas que han incurrido en baja desproporcionada, para proceder después a la clasificación de los licitadores y la posterior propuesta de adjudicación, paso previo a la adjudicación. Una vez concluida esta tramitación se podrá formalizar el contrato.

La ampliación se ejecutará en el lado sur del colegio y consiste en la construcción de la segunda ampliación con dos zonas diferenciadas: un módulo en planta baja para tres unidades de Educación Infantil y otro, de dos plantas, destinado a seis unidades de Primaria y otros servicios (despachos y aseos). Se construirán 1.359,25 metros cuadrados nuevos y se remodelarán los espacios exteriores (zona de recreo y deportiva), que se reorganizarán para cumplir con las prescripciones del programa de necesidades.