FOES y sindicatos exigen que el plan defina medidas para captar empresas para Soria

Los agentes sociales de Soria consideraron ayer que el borrador del Plan de Dinamización de Soria se ha olvidado de definir una línea concreta que permita atraer la implantación de empresas, como medida prioritaria para luchar contra la despoblación de Soria.

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), UGT y CCOO presentaron ayer al presidente de la Diputación, Luis Rey, sus consideraciones sobre el contenido del segundo borrador que presentó la Junta de Castilla y León sobre un plan que siguen considerando «genérico».

Sindicatos y patronal coincidieron en la necesidad que el Plan Soria cuente con un programa de atracción de empresas para la provincia. El presidente de FOES, Santiago Aparicio, fue claro. Aseguró que el plan debe recoger la creación de una figura, como un consorcio o algo similar, que se dedique a la captación de proyectos empresariales que se implanten en la provincia. «Este es el futuro y la clave del desarrollo y de la provincia», aseguró Aparicio, quien agregó que además este órgano debe contar con consignación presupuestaria anual, dentro de los 20 millones anuales comprometidos por el Gobierno regional hasta 2020. «El autoempleo que se recoge en el plan es insuficiente, necesitamos captar entre 10 y 12 proyectos anuales que conlleven una creación de 50 trabajadores cada uno». Además, Aparicio explicó que todos los instrumentos financieros del Gobierno regional se deben poner a disposición de los promotores interesados.

La secretaria provincial de CCOO, Ana Romero, subrayó que el Plan Soria debe reactivar la demografía de Soria y para ello la creación de empleo es fundamental. La responsable sindical aludió a la inclusión en el borrador de dos programas concretos. Uno dirigido a la atracción de empresas y el segundo a la creación de empleo. Este segundo, cofinanciado con entidades locales y con el objetivo de que se pueda implantar a corto plazo.

Romero trasladó en la Mesa del Diálogo Social la necesidad, además, de implantar ayudas directas a la vivienda y al alquiler, así como subvenciones directas a la natalidad. La responsable de CCOO echó en falta «una memoria económica detallada en el plan».

Por su parte, el representante de UGT, Ildelfonso Núñez, también se refirió a la necesidad de instalar empresas en Soria que «creen empleo estable y de calidad». Los agentes sociales sorianos expresaron ayer su voluntad de firmar el contenido del Plan de Dinamización de Soria, propuesto por la Junta, «a pesar de que nos piden que firmemos un cheque en blanco y aunque no sea el procedimiento que más nos gusta no vamos a ser nosotros lo que lo echemos por tierra», puntualizó Núñez, quien recordó que el Gobierno regional no ha presentado ni proyectos concretos ni cuantificados.

La Diputación recogió ayer las propuestas de los agentes sociales y las remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda, junto con las pretensiones que trasladó el Consejo de Desarrollo Económico y Social, celebrado el pasado viernes.

El presidente de la Diputación, Luis Rey, confió en poder alcanzar el consenso en torno al documento que tiene que definir las medidas de estímulo y desarrollo de la provincia de Soria para proceder a su firma y que los Presupuestos de la Comunidad para 2017 contemplen ya las primeras partidas específicas del Plan de Dinamización.

Rey manifestó que una vez firmado el Plan de Dinamización y y aprobados los Presupuestos habrá que realizar una labor «vigilante» para «comprobar que esos proyectos sean verdaderamente específicos del Plan Soria y no correspondan al funcionamiento ordinario de la Comunidad».