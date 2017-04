La finalización de las obras de la muralla se aplazan a junio

Las obras de la primera fase de recuperación de la muralla de Almazán no estarán concluidas hasta la primera quincena del mes de junio. La empresa adjudicataria de las obra, Trycsa, ha solicitado una nueva prórroga al Ayuntamiento adnamantino, para concluir la intervención el próximo cinco de junio.

Las obras, adjudicadas por el Ayuntamiento adnamantino, comenzaron hace un año y contaban con un plazo de ejecución de diez meses. La empresa ya había solicitado una primera prórroga para aplazar su conclusión a finales de abril y ahora el Ayuntamiento ha vuelto a conceder un segundo aplazamiento para terminar el proyecto.

En las últimas semanas se ha avanzado en el acceso al Postigo de Santa María, una intervención que habilitará un paseo y pondrá en valor los restos, además de facilitar la conexión entre el casco antiguo y la zona residencial de la villa.

En esta zona, se plantea la rehabilitación de un viejo inmueble, donde se colocará una rampa para el acceso al postigo, donde el Ayuntamiento prevé hacer un pequeño arreglo para convertirlo en un centro de interpretación de la muralla, en el que se instalará una maqueta a escala, paneles informativos e incluso algún audiovisual. El centro permanecerá abierto en horario de visitas, sin personal, y se cerrará por las noches. Según explicó el alcalde, José Antonio de Miguel, el objetivo es buscar fondos para costear esta intervención, dado que no se encuentra incluida en el presupuesto del coste total de la primera fase de la muralla de Almazán, que se eleva a los 834.427,62 euros.

Los trabajos de la primera fase facilitarán el conocimiento del recinto amurallado, al abrirse un camino más corto en la zona del Postigo de Santa María que unirá el Almazán más nuevo con el casco histórico y la plaza Mayor. El proyecto incluye un recorrido exterior peatonal de ascenso hacia el Postigo que permitirá recuperar los perfiles de la escarpa de la muralla, para lo que se han suprimido los edificios que se encuentran adosados a los muros para dejar a la vista los restos.

El acceso peatonal arranca donde se incorpora la ciudad nueva a la vieja. A través de una pasarela peatonal se facilita el ascenso a los visitantes hasta el Postigo de Santa María que se estrechará a medida que se sube y permitirá la entrada al casco antiguo de la población. Este tramo es en el que trabaja Trycsa y será el último antes de la recepción de las obras.

La intervención se encuentra recogida en el Plan Director de la Muralla y al tratarse de la primera también es la más urgente de todo el conjunto histórico-artístico. El citado plan describe seis fases que supondrán una inversión que superará los 5,5 millones de euros.

El Ayuntamiento de Almazán ha comenzado a estudiar la posibilidad de continuar con el Plan Director, con la segunda fase, que permitirá la intervención en el tramo entre la puerta de Herreros y El Cinto. Permitirá dar continuidad al paseo peatonal habilitado en esta primera fase, pero se tendrá que continuar con el derribo de casas adheridas a la muralla. Igualmente se van a realizar catas en esta zona para conocer a qué profundidad están los cimientos de la muralla, porque en este tramo se ha perdido una buena parte de los lienzos.

De Miguel estima que se necesita una inversión cercana a 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento se encuentra a la espera de conocer la nueva convocatoria del Ministerio de Fomento, gracias a cuya subvención se ha podido iniciar la recuperación de la muralla, cuya inversión ha sido cofinanciada, al 70% por el Ministerio y al 30% por el Ayuntamiento. Hasta que no se aprueben de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso no se podrá disponer de esta convocatoria, algo que tampoco es seguro, ya que no cuenta con carácter anual y en la pasada legislatura solo salió una vez en los cuatro años.