La exaltación del tambor congrega en Ágreda a unas 500 personas

Alrededor de medio millar de personas se dieron cita en el encuentro de cofradías que participaron ayer en Ágreda en la Exaltación de la Corneta, el Tambor y el Bombo. La iniciativa promovida por la cofradía de la Vera Cruz no defraudó y animó durante toda la jornada el municipio.

Las bandas pertenecían a cofradías llegadas de Zaragoza, Navarra y La Rioja: Cofradía del Descendimiento de Cristo, de Logroño; Hermandad del Cristo de la Paz y el Lignum Crucis (las dos secciones, juvenil y adulta), de Calatayud; Nuestra Señora de la Piedad, de Logroño; Hermandad de la Santa Vera Cruz, de Azagra; Cristo Salvador, de Alhama de Aragón; Cofradía del Encuentro, de Tudela; Nuestra Señora de la Piedad, de Daroca; Hermandad del Cristo de la Paz, de Pradejón, que actuaron por este orden. La última en tocar fue la cofradía anfitriona.

La Vera Cruz tuvo un recuerdo para uno de sus hermanos fallecido el pasado año, Jesús Vera, miembro de la Banda de Cornetas. Un centro de flores presidió la mesa de la organización, desde la que se invitó a guardar un minuto de silencio. Lo hicieron todas las hermandades y en especial las llegadas desde Calatayud y Pradejón, con quienes el fallecido tenía bastante relación. Vera fue uno de los promotores de que la Banda comenzara con la exaltación. «Era una motivación para la banda ver que podía hacer algo más que tocar el Domingo de Ramos y el Viernes Santo», recordaba ayer Coro Bados, al frente del encuentro.

La Cofradía echa de menos presencia soriana

La cofradía de la Vera Cruz echa de menos presencia soriana en la Exaltación, algo que se ha intentado en más de una ocasión con resultado infructuoso. Así lo indicó ayer Coro Bados, una de las cofrades, involucrada en la organización de este encuentro que sólo en los primeros años recibió a alguna cofradía de la provincia, como la de Almazán. Bados lamenta que «nadie de la provincia quiere acompañarnos en este día, lo que no será porque no lo hemos intentado dirigiéndonos a la junta de cofradías, pero no nos ha contestado», cuenta. Unos 40 cofrades forman parte de la banda de la Vera Cruz, de edades entre los 11 y los 45 años.